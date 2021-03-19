Премьеры недели: советский шпион и пакистанский рэпер

 
Ексклюзивы
1/5
Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами
Водителей будут тестировать по-новому. Что было не так со старыми билетами
Просмотров: 270
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 153
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 729
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 126
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 630
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 846
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2880
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1476
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4464
Фото
Все фото
5
9
8
4
5
Объявили победителей премии &quot;Грэмми-2021&quot;
Объявили победителей премии "Грэмми-2021"
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Видео
Все видео
Хотела соблазнить преподавателя ради мести
Хотела соблазнить преподавателя ради мести
Переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны
Переехал на Донбасс, чтобы спастись от войны
На телеканале "Эспрессо" - премьера программы уникального формата "Вечер с Николаем Княжицким"
На телеканале "Эспрессо" - премьера программы уникального формата "Вечер с Николаем Княжицким"
Учительницу уволили из-за интимного видео
Учительницу уволили из-за интимного видео
Фильм раскрыл масштабные схемы в сфере медицины
Фильм раскрыл масштабные схемы в сфере медицины
Интервью
1/5
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 153
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 729
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 846
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 540
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 999
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 марта 2021
Просмотров: 252
Весна ворушиться
Я вперше зимував у цьому місці — й уперше побачив, як сюди приходить весна. Як цвітуть проліски чи бузок — бачив, а як усе починається ...
пятница, 19 марта 2021 14:23

Премьеры недели: советский шпион и пакистанский рэпер

  Комментировать
Премьеры недели: советский шпион и пакистанский рэпер
Бенедикт Камбербэтч в исторической драме "Код: Железная кора" сыграл британского шпиона, который должен остановить Карибский кризис. Фото: Планета Кино

С 20 марта в Киеве вводят карантин. В течение 3 недель не будут работать учреждения культуры и торговые центры. В последний день перед локдауном в прокате британские и украинские ленты.

"Код: Железная кора" - реж. Доминик Кук, Великобритания

Британского бизнесмена Гревилла Винна наняли в качестве агента МИ-6. Он должен сотрудничать с советским информатором Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису во время "холодной войны".

Оба мужчины существовали в реальной жизни. Британского шпиона сыграл Бенедикт Камбербэтч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскому режиссеру вручат почетную награду за вклад в кино

"Откуда ты родом" - реж. Бассам Тарик, Великобритания

Рэпер Зед имеет британские и пакистанские корни. Накануне европейского тура летит в родной Лондон, чтобы увидеться с семьей. У него обнаруживается аутоиммунное заболевание, которое ставит под угрозу дальнейшую карьеру.

"Для британского актера и рэпера Риза Ахмеда фильм стал почти биографическим. Личная история о национальных корнях и поиске собственной идентичности. О творчестве и ответственности, когда твоя музыка превращается в голос целого сообщества", - говорится в синопсисе.

Мировая премьера драмы состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

"Антон и красная химера" - реж. Заза Урушадзе, Украина, Грузия, Литва

События разворачиваются в 1919 году в немецком поселении Гильдендорф недалеко от Одессы. Главные герои - 10-летние мальчики Антон и Яша. Когда начинается большевистский террор, они дальше мечтают и верят в сказочный мир без погромов и смертей. Их дружбу не могут разрушить ни советская оккупация, ни Голодомор.

Съемки прошли в 2017-м в Одессе и области, на Херсонщине и в Германии. Сценарий создали по мотивам книги потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний своего дяди, который стал прототипом главного героя.

Это последний фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе, который умер в 2019 году. Его ленту о войне в Абхазии "Мандарины" в 2015-м номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".

"Эвакуация" - реж. Евгений Титаренко, Украина

Документальный фильм рассказывает об уникальной системе эвакуации раненых бойцов на Донбассе, благодаря которой спасены десятки тысяч жизней.

"Кто создал эту систему? Каким образом и почему именно такую? Как за считанные часы происходит эвакуация? Лента даст ответы на эти вопросы из первых уст. Реальные съемки будут держать зрителя с первой минуты до финальных титров", - говорится в анонсе.

10 художественных и 9 документальных фильмов покажут на XI Фестивале американского кино "Независимость". Пройдет 15-21 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень".

В программу мероприятия вошли номинанты и лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус", кинофорума "Сандэнс", Каннского и Берлинского фестивалей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Премьеры недели: советский шпион и пакистанский рэпер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
марта

Перезахоронили 25 защитников Киева

Неизлечимый вирус: лихорадка Эбола возвращается

Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой

Впервые летательный аппарат поднялся в воздух

Увидели первое солнечное затмение

Эмигранты ограбили банк за ночь

Назарбаев подал в отставку

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 16434
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14526
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 9927
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 9729
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 8874
Культура
Юбилейный кинофестиваль "Молодость" объявил фильм открытия
Юбилейный кинофестиваль "Молодость" объявил фильм открытия Просмотров: 18
Человек от спокойной жизни жиреет сердцем и теряет талию - самые меткие цитаты Лины Костенко
Человек от спокойной жизни жиреет сердцем и теряет талию - самые меткие цитаты Лины Костенко Просмотров: 144
Суд отменил запрет на продажу книги "Дело Василия Стуса"
Суд отменил запрет на продажу книги "Дело Василия Стуса" Просмотров: 216
Украинскому режиссеру вручат почетную награду за вклад в кино
Украинскому режиссеру вручат почетную награду за вклад в кино Просмотров: 36
Современное белорусское искусство покажут в Украине
Современное белорусское искусство покажут в Украине Просмотров: 27
Больше всего комментируют
7
Зеленский вызывает у украинцев преимущественно негативные эмоции
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
5
Верховный суд отменил увольнение одиозной Царевич, которая судила майдановцев
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Голосов: 60
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть