Премьеры недели: советский шпион и пакистанский рэпер

Бенедикт Камбербэтч в исторической драме "Код: Железная кора" сыграл британского шпиона, который должен остановить Карибский кризис. Фото: Планета Кино

С 20 марта в Киеве вводят карантин. В течение 3 недель не будут работать учреждения культуры и торговые центры. В последний день перед локдауном в прокате британские и украинские ленты.

"Код: Железная кора" - реж. Доминик Кук, Великобритания

Британского бизнесмена Гревилла Винна наняли в качестве агента МИ-6. Он должен сотрудничать с советским информатором Олегом Пеньковским, чтобы положить конец Карибскому кризису во время "холодной войны".

Оба мужчины существовали в реальной жизни. Британского шпиона сыграл Бенедикт Камбербэтч.

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"Откуда ты родом" - реж. Бассам Тарик, Великобритания

Рэпер Зед имеет британские и пакистанские корни. Накануне европейского тура летит в родной Лондон, чтобы увидеться с семьей. У него обнаруживается аутоиммунное заболевание, которое ставит под угрозу дальнейшую карьеру.

"Для британского актера и рэпера Риза Ахмеда фильм стал почти биографическим. Личная история о национальных корнях и поиске собственной идентичности. О творчестве и ответственности, когда твоя музыка превращается в голос целого сообщества", - говорится в синопсисе.

Мировая премьера драмы состоялась на Берлинском кинофестивале в прошлом году.

"Антон и красная химера" - реж. Заза Урушадзе, Украина, Грузия, Литва

События разворачиваются в 1919 году в немецком поселении Гильдендорф недалеко от Одессы. Главные герои - 10-летние мальчики Антон и Яша. Когда начинается большевистский террор, они дальше мечтают и верят в сказочный мир без погромов и смертей. Их дружбу не могут разрушить ни советская оккупация, ни Голодомор.

Съемки прошли в 2017-м в Одессе и области, на Херсонщине и в Германии. Сценарий создали по мотивам книги потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний своего дяди, который стал прототипом главного героя.

Это последний фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе, который умер в 2019 году. Его ленту о войне в Абхазии "Мандарины" в 2015-м номинировали на "Золотой глобус" и "Оскар".

"Эвакуация" - реж. Евгений Титаренко, Украина

Документальный фильм рассказывает об уникальной системе эвакуации раненых бойцов на Донбассе, благодаря которой спасены десятки тысяч жизней.

"Кто создал эту систему? Каким образом и почему именно такую? Как за считанные часы происходит эвакуация? Лента даст ответы на эти вопросы из первых уст. Реальные съемки будут держать зрителя с первой минуты до финальных титров", - говорится в анонсе.

10 художественных и 9 документальных фильмов покажут на XI Фестивале американского кино "Независимость". Пройдет 15-21 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень". В программу мероприятия вошли номинанты и лауреаты премий "Оскар" и "Золотой глобус", кинофорума "Сандэнс", Каннского и Берлинского фестивалей.