Представить трейлер сериала "Война миров"

События сериала продолжаются в конце 19 века. Фото: images.unian.net

Обнародовали трейлер нового сериала "Война миров".

Его сняли по роману английского писателя Герберта Уэллса с таким же названием. Видео показало BBC на YouTube канале.

События сериала продолжаются в конце 19 века.

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По сюжету, Землю атаковали марсиане. Главный герой, британец Джордж (Рейф Сполл) вместе с любовницей Эми (Элеанор Томлинсон) вынужден спасаться от инопланетян.

В сериале есть 3 серии. Премьера "Война миров" должна состояться осенью 2019 года, но точной даты пока нет.

Disney представил трейлер мультфильма "Ледяное сердце 2". В ролике показали новые кадры и подробнее рассказали о сюжете будущей ленты.