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вторник, 29 октября 2019 13:57

Появился трейлер украинской костюмированной драмы "Преданная"

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Появился трейлер украинской костюмированной драмы &quot;Преданная&quot;
Украиснкий фильм "Преданная" появиться на экранах у 2020 году. Фото: @viddana.movie

В сети появился официальный трейлер украинской романтично-исторической драмы "Преданная".

Первый промо-ролик опубликовали на YouTube-канале FILM.UA Group сегодня, 29 октября.

Фильм сняли по мотивам романа украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия".

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История начинается в Станиславе во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но удается спасти двух девушек - родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефанию. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе.

По сюжету проходит 25 лет. Девушки выросли и так же неразлучны, хотя Аделя теперь замужем. Стефа же ведет хозяйство, утоляя свою страсть в кулинарии. И они до сих пор не понимают, кто они друг другу: сестры и подруги, или служанка и хозяйка.

В ролях: Марианна Янушевич, Алеся Романова, Роман Луцкий, Александр Кобзарь, Сергей Волосовец, Ада Роговцева, Екатерина Кухар, Евгений Янович, Наталья Васько, Ирма Витовская, Важа Годердзишвили, Себастьян Цыбульский, Ясин Фараджаллах, Марина Кошкина.

Премьера фильма запланирована на 16 января 2020 года.

Завершились съемки пилотной серии детектива "Лучший сыщик", который покажут на телеканале ІСTV. Новая лента расскажет о приключениях украинского Шерлока Холмса - Ивана Пидопригоры. Съемки прошли при поддержке Украинского культурного фонда. В основу сценария положен одноименный роман украинского писателя с Сумщины Владислава Ивченко.

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Дата
29
октября

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