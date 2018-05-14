Появился тизер украинского комикса "Княжа воля. Легенды Хомьякиева"

Обнародовали тизер нового украинского комикса "Княжа воля. Легенды Хомьякиева" Фото: www.thewill.com.ua

Обнародовали тизер нового украинского комикса "Княжа воля. Легенды Хомьякиева"

Много лет прошло с тех пор, как хомяки спаслись от страшного бедствия мира Великанов и построили Хомьякиив в самом сердце Изначального леса. Долгое время край процветал под властью князя Морквослава.

Но однажды князь исчез. Беды заполонили земли, и мрак притаился в зарослях. Однако нашлись смельчаки, готовые спасти Хомьякиев.

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Главные герои этого сюжета - отважные хомяки, которым придется отыскать ответы на таинственные вопросы и загадки мира.

Этот 40-страничный графический роман выйдет в этом месяце и станет продолжением серии комиксов об альтернативной истории Украины.

В планах авторов также настольная игра и мульт-экранизация.

Мама двоих детей Венг Чен из Китая любит рисовать комиксы о своей жизни. В картинках она ярко и с юмором показала разницу между реакцией взрослых на появления первого и второго ребенка.