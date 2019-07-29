Появились первые подробности нового "Индианы Джонса"

Роль кладоискателя Индианы Джонса в пятый раз выполнит Харрисон Форд. comingsoon.net

Старт съемок нового фильма серии "Индиана Джонс" запланирован на апрель 2020-го. Это будет пятая лента франшизы. Сюжет пока не сообщается. Известно, что к актерскому составу присоединится исполнитель главной роли классических лент о кладоискателе Индиане Джонсе - Харрисон Форд.

Премьера запланирована на 12 июля 2021-го. Режиссером выступит Стивен Спилберг, который работал над всеми картинами серии. Музыку напишет постоянный композитор кинематографиста - Джон Уильямс. Это их 29-совместная работа.

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