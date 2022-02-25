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пятница, 25 февраля 2022 12:26

Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли поддержала Украину
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Американская оскароносная актриса, сценаристка Анджелина Джоли, являющаяся послом доброй воли в международной организации ООН, публично поддержала Украину, страдающую нападением страны-агрессора РФ. Об этом Джоли написала в Instagram.

Звезда разместила пост, где на черном фоне написала, что она знает о ситуации в Украине, молится за людей и обсуждает вопросы беженцев. Тот же пост Анджелина Джоли продублировала в стори.

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Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie)

"Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я сосредотачиваюсь вместе с моими коллегами из @refugees, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о пострадавших и людей, которые начали бежать из дома в поисках безопасности. Пока рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить", - написала Джоли.

Анджелина Джоли выставила статус в поддержку Украины
Фото: Скриншот
Анджелина Джоли в Сьерра-Леоне
Анджелина Джоли в Сирии
Анджелина Джоли в Сирии
Анджелина Джоли со своими детьми: Ноксом, Вивьен, Паксом, Шайло, Захарой и Мэддоксом

Анджелина Джоли является послом доброй воли ООН более 20 лет. Она занимается делами беженцев. Заинтересовалась проблемами стран так называемого "третьего мира", в 2001 году, находясь на съемках картины "Лара Крофт - распашница гробниц" в Камбодже. В делах миссии ездила в страны, где идет война и государств, люди которых живут за чертой бедности. После поездок – усыновила детей из этих стран. В частности, в Камбодже – Меддоксаа, а Пакса – во Вьетнаме.

Во всем мире устраивают акции в поддержку Украины. Граждане Польши, Великобритании, США, Ирландии, Сакартвело устраивают митинги у посольства РФ или на центральных улицах городов. Люди приходят с украинской символикой и плакатами, на которых пишут, чтобы президент РФ Владимир Путин немедленно прекратил агрессию против мирной Украины.

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