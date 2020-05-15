"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

15 мая 1990-го на аукционе Кристи картина художника Ван Гога "Портрет доктора Гаше" была продана за рекордную сумму в 82,5 миллиона долларов.

Картина написана незадолго до смерти художника. Поль Гаше, который следил за здоровьем художника на склоне его жизни, изображен с веточкой наперстянки (с которой он готовил для художника лечебное зелье).

"Господин Гаше, на мой взгляд, так же больной и нервный, как я или ты, к тому же он намного старше нас и несколько лет назад потерял жену; но он врач до мозга костей, поэтому его профессия и вера в нее помогают ему сохранять равновесие. Мы с ним уже подружились. Работаю сейчас над его портретом", - писал Ван Гог брату Тео.

После смерти Ван Гога картина перешла по наследству его сестре, которая в 1897 году продала ее частному коллекционеру. Картина несколько раз переходила из рук в руки, из музея в музей, пока не попала к японскому коллекционеру Рьоей Сайто. Тот заплатил на аукционе рекордную сумму (82,5 миллиона долларов), целых 15 лет картина считалась самой дорогой в мире и завещал кремировать картину после его смерти. Потребовалось вмешательство ЮНЕСКО и правительства Японии, чтобы шедевр был сохранен. Имя нынешнего владельца не называется. Вторая версия портрета украшает коллекцию музея Орсэ в Париже.

Ван Гог прожил всего 37 лет, из которых лишь последние семь с хвостиком были посвящены живописи. Однако его творческое наследие поразительно. Это около тысячи рисунков и почти столько же картин, созданных в результате вулканических творческих извержений, когда в течение долгих недель Ван Гог писал по одной-две картины ежедневно.

За свою жизнь Ван Гог продал лишь одну картину ( "Красные виноградники в Арле"). Ван Гог стал последним истинно великим художником в истории, недосягаемым примером для других, самоотверженное и героическое искусство которого, словно факел, словно радуга, сияет теперь над человечеством. Его картины это потрясающий, полный любви и страдания диалог - с самим собой, с богом, с миром.

В 1889 году Винсент в своем письме к брату Тео сказал пророческие слова: "Практика в торговле произведениями искусства, когда цены поднимаются после смерти автора, сохранилась до сих пор". И добавляет: "Самые высокие цены, о которых говорят и которые были заплачены за работы уже умерших художников, при их жизни так бы не поднялись - это что-то вроди торговли тюльпанами, когда у живущего художника больше минусов, чем плюсов".

Если вспомнить, как на аукционах уже в 20 веке удивительно подскочили цены на картины Ван Гога, эта мысль звучит как горькое предвидение. Цены на его произведения растут каждый день. Назовем самые известные его работы.

"Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой", 1889. (Частная коллекция в Чикаго. Продано в конце 1990-х годов за $ 80-90 млн).

Ван Гог мечтал создать школу-мастерскую для единомышленников, главным в которой будет Гоген. Два мастера стали работать вместе под одной крышей. Но ужиться не смогли. Слишком эмоциональный Ван Гог постоянно спорил. Самоуверенного Гогена это раздражало. Не выдержав ежедневных ссор, он уехал. Обезумевший Ван Гог отрезал себе мочку уха. Этот поступок не такой уж странный, как может показаться. В Арли, где тогда жил художник, во время корриды быков не убивали, как в Испании, а отрезали ухо и вручали трофей тореадору. Смысл жеста Ван Гога - я проиграл. А мочку он отнес и вручил проститутке, которая предпочитала ему "победителя" Гогена. После того нервного срыва и был написан автопортрет.

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"Звездная ночь". (Музей современного искусства в Нью-Йорке).

Картина создана в лечебнице для душевнобольных в Сен-Реми, где Ван Гог лечился после истории с отрезанным ухом. Работа, одна из немногих, написане не с натуры. Ведь ночью пациентов на улицу не выпускали, только днем. Из окна своей палаты Ван Гог видел кусок неба и звезды. Остальное "дорисовало" воображение. Художник считал, что и цветок, и камень, и даже космос – все в мире имеет душу. Вот и его "Звездная ночь" как будто "дышит". К слову, вихри на небе Ван Гога, считают некоторые исследователи, не что иное как турбулентность. Подобные завихрения изображал еще один гений – Леонардо да Винчи.

Художник писал брату: "Я по-прежнему нуждаюсь религии. Поэтому я и начал рисовать звезды", а еще: "Глядя на звезды, я всегда мечтаю. Почему, спрашиваю я себя, эти точки света на небосклоне недосягаемы для нас? Возможно, чтобы подняться к ним, надо умереть?"

Кстати, Ван Гог не был доволен работой, поэтому не предполагал, что она станет известной его картиной.

Серия картин с изображением подсолнухов не менее известная среди ценителей искусства. Они стали своего рода символом живописи Ван Гога.

Ван Гог нарисовал три серии картин с подсолнухами: цветы, лежащие - в Париже в 1887 г., подсолнухи в вазе - в Арле в 1888 г. и несколько их копий. Всего было 11 картин, но сохранилась только часть.

Вторую серию Ван Гог писал подсолнухи с целью украсить свой дом в Арле к приезду своего друга Поля Гогена. "Небесный свод - восхитительного голубого цвета. Солнечные лучи - бледно-желтые. Это мягкое, волшебное сочетание небесной лазури и желтых тонов с картин Вермеера Делфтского... Мне не удается написать нечто столь же прекрасное..."

Кстати, две из четырех из них Гоген впоследствии купил.

"Подсолнухи" ,1888 года, хранятся в Национальной галерее Лондона. Купленные в 1924 году за 1308 фунтов.

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Еще одним изображением ночи является картина "Ночная терраса кафе". (Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды). Она является уникальной для творчества художника. Винсенту ван Гогу претила обыденность, и в этой картине он ее искусно преодолевает. Своему брату Ванг Гог писал: "Ночь гораздо живее и богаче красками, чем день". Кстати, во время написания картины художник не использовал ни грамма черной краски. Однако, ему удалось мастерски изобразить ночное небо. Желтый цвет и ночное небо - в этой картине соединились две страсти Ван Гога. Эту картину он писал три ночи подряд. Непосредственно на улице. В 90-х кафе были отреставрированы, окрашены в желтый цвет. И называется "Кафе Ван Гога".

"Красные виноградники в Арле" была написана в самый плодотворный период жизни Ван Гога - с февраля 1888 по май 1889. В то время он жил в городке Арль на юге Франции. Эта картина появилась после прогулки по виноградникам. Художник писал брату: "Ах, почему тебя не было с нами в воскресенье! Мы видели совершенно красный виноградник — красный, как красное вино. Издали он казался жёлтым, над ним — зеленое небо, вокруг — фиолетовая после дождя земля, кое-где на ней — жёлтые отблески заката".

На картине изображен сбор винограда в окрестностях аббатства Монмажур. У Ван Гога этот пейзаж приобретает характер притчи. Люди, которые и собирают урожай, становятся символом жизни, представленной художником как тяжелой ежедневной работы.

"Ирисы", 1889. Музей Гетти в Лос-Анджелесе.

Стоит сказать, "Ирисы" чудом дожили до наших дней. Дело в том, что немало работ того периода художник просто раздаривал - врачам, пациентам, знакомым. Люди же считали их картинками сумасшедшего и обращались как ни попадя. После смерти Ван Гога "Ирисы" были переданы его матери. Но она никогда не ценила ни сына, ни его творчество. Переезжая, попросту бросила на чердаке несколько его ранних работ. "Ирисы" все же забрала с собой. В 1907 году картину купил коллекционер за 300 франков, а почти через 80 лет она досталась музею за баснословные 54 миллиона долларов.

"Ветви цветущего миндаля", 1890. Музей Ван Гога в Амстердаме

Это подарок брату к рождению сына, названного Винсентом, в честь дяди. Ван Гог хотел, чтобы молодые родители повесили картину над своей кроватью как символ новой жизни, ведь миндаль начинает цвести очень рано. К тому же ветки нарисованы так, как будто ты лежишь под деревом и видишь сквозь них небо.