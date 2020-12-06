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понедельник, 07 декабря 2020 00:45

Pornhub выпустил альбом рождественских песен

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Pornhub выпустил альбом рождественских песен
Две порноактрисы спели для альбома рождественских песен Pornhub. Фото: Instagram

Порносайт Pornhub выпустил альбом рождественских песен XXXmas. Их выполняли порноактрисы Asa Akira и Demi Sutra.

Музыку создали рэперы A$AP Ferg, KenTheMan, Mila J, Rubi Rose, Sukihana и Young M. A.

В альбом вошли 6 композиций. Дословные названия некоторых: "Омела", "Лиса", "Непослушная девушка".

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Порносайт Pornhub выпустил клип "Это не моя работа". Напомнили, что бытовые предметы нельзя использовать для мастурбации. Вместо них рекламируют свою новую линейку секс-игрушек.

В видео домашние вещи оживают, чтобы перепеть песню The Bad Touch ( "Порочная ощупь") группы Bloodhound Gang. Это зубная щетка, пылесос, огурец, носки, выхлопная труба автомобиля. Просят использовать их только по назначению.

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