Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 531
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1161
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 918
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 396
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 819
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 765
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 774
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1251
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1629
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1656
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3600
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2061
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6507
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 927
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 396
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 09:10

Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне

  Комментировать
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне
Сериал от Netflix рассказывает о преступной империи клана Шелби. Фото: Netflix

Создатель сериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders) Стивен Найт сообщил, что 6 сезон сериала станет заключительным. Сейчас возобновили съемки финальных эпизодов, которые до этого приостановили из-за пандемии.

Найт отметил, что последний сезон станет лучшим, пишет Variety.

Сериал от Netflix рассказывает о преступной империи клана Шелби в британском Бирмингеме в 1920-е годы. Сценарий финала однозначно намекает, что история не закончилась, поэтому в будущем фанатов может ждать полнометражный фильм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тильда Суинтон сделала неожиданное признание по поводу ориентации

50-летний Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу будущего блокбастера "Тор: любовь и гром". Он прибыл на съемки в Сидней. "Тор: любовь и гром" режиссера Тайка Уайтити выйдет 6 мая 2022 года. Главной героиней станет Джейн Фостер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6 сезоне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Вогнехреща: люди штурмовали правительственный квартал

Первая неоновая вывеска в мире появилась на парикмахерской

Правительство возглавила дочь премьер-министра

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 29828
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 21375
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 9 Просмотров: 20395
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 6174
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 5238
Культура
Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия
Подсчитали убытки, нанесенные произведениям искусства во время штурма Капитолия Просмотров: 279
Никогда не станет хитом: опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм
Никогда не станет хитом: опубликовали песню, которую Стэнли Кубрик отказался взять в фильм Просмотров: 504
"Земля голубая, будто апельсин" получила награду за операторскую работу
"Земля голубая, будто апельсин" получила награду за операторскую работу Просмотров: 63
Выбирают лучшие украинские альбомы 2020-го
Выбирают лучшие украинские альбомы 2020-го Просмотров: 72
The Beatles возглавили американский чарт
The Beatles возглавили американский чарт
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
9
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
3
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
1
Ученые развеяли главный миф пандемии
1
Навального задержали в аэропорту Москвы
Голосов: 455
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть