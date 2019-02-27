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среда, 27 февраля 2019 12:41

Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве

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Популярная французская певица представила клип, снятый в Киеве
Французская певица Ванесса Паради выпустила клип на романтическую песню под одноименным названием Kiev Фото: кадр из видео

Французская певица Ванесса Паради представила клип, снятый в Киеве.

Артистка выпустила клип на романтическую песню под одноименным названием Kiev.

В довольно загадочном клипе певица на едине бродит по мрачным лесом и зарослями и рассказывает романтическую историю о том, как посреди заснеженного Киева главная героиня песни "вспоминает горячие поцелуи своего любимого, которые остались далеко позади".

После неустанных скитаний лесом Ванессе все же удается выйти на поляну с видом на Лаврскую колокольню.

Стоит отметить, что романтическая композиция об украинской столице, автором которой выступила сама Паради, вошла в альбом артистки Les sources.

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Напомним, что Ванесса Паради ранее побывала в Киеве. Она приезжала в Украину в 2016 году для съемок в фильме литовского режиссера Шарунас Бартаса "Иней".

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