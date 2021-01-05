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вторник, 05 января 2021 14:00

Поп-дива сменила имидж

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Поп-дива сменила имидж
Для одноименного сингла и альбома I'm Your Baby Tonight Уитни Хьюстон решила покончить с образом поп-дивы. В рекламе и клипе появилась в джинсах среди городских кварталов. Американские СМИ написали, что певица пытается идти по стопам Майкла Джексона и превзойти Мэрайю Кэри. Фото: Pinterest

5 января 1990 года песня Уитни Хьюстон I'm Your Baby Tonight вышла на 1-е место чарта Billboard. Сингл стал 6-м в певицы, который получил статус золотого по продажам в США.

Впоследствии вышел одноименный альбом, песню выпустили отдельно как лед-сингл. Номинировали на "Грэмми" как "лучше женское вокальное поп-исполнение".

"Для 3-го альбома решили, что Уитни Хьюстон должна оставить роль поп-дивы и сделать что-то в более стиле R&B. Президент лейбла Arista Records Клайв Дэвис обратился к услугам сонграйтерского и продюсерского дуэта L.A. & Babyface, которые к тому времени уже имели золотой и платиновый успех с Бобби Брауном, The Whispers, Карин Уайт, The Boys, Джонни Хиллом. Это кардинально изменило имидж певицы. На рекламных фотографиях для I'm Your Baby Tonight она изображена в джинсах, в городском квартале среди коричневых домов", - говорится на сайте AllMusic.

Впоследствии в этой же "грубой версии себя" Уитни появилась в клипе I'm Your Baby Tonight.

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I'm Your Baby Tonight получила смешанные отзывы. В Entertainment Weekly написали, что Уитни "слишком старается идти по стопам Майкла Джексона". Критик Music Week заявил, что Хьюстон не выдержит конкуренции с Мэрайи Кэри и Лизой Стэнсфилд.

Один из самых известных рождественских хитов Last Christmas впервые за время существования возглавил британский чарт. Песня вышла 36 лет назад.

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Дата
05
января

Поп-дива сменила имидж

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