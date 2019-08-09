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воскресенье, 11 августа 2019 21:45

Показываем Шевченко как реального человека - основательница фестиваля Ше.Fest

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Автор: facebook.com
  Фестиваль Ше.Fest посвящают популяризации Кобзаря. В этом году проводят в шестой раз
Фестиваль Ше.Fest посвящают популяризации Кобзаря. В этом году проводят в шестой раз

Два казана любимого блюда Тараса Шевченко - борща с карасями - готовят для посетителей шестого ежегодного благотворительного фестиваля искусств Ше.Fest. Посвящен памяти Шевченко, обновлению и популяризации его фигуры.

Пройдет 17-18 августа на малой родине Кобзаря в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области. Вход свободный.

"Мы показываем Шевченко как реального человека, с разных сторон, - рассказывает основательница Ше.Fest Юлия Капшученко-Шумейко. - На предыдущих мероприятиях открывали его как археолога, театрала, педагога. Рассказывали и показывали, кого любил, с кем дружил, что ел. В прошлом году мероприятие посетили около 10 тыс. человек".

10 локаций фестиваля будут работать круглосуточно. На музыкальные сцене выступят группы "Тартак", KARNA, "Вій", "Шпилясті кобзарі". На просветительской поляне - актер Богдан Бенюк, писатели Василий Шкляр, Сашко Лирник, Александр Ирванец. На театральной сцене покажут спектакли "Сон. Комедия" львовской творческой мастерской "Театр в корзине" и "Гайдамаки" Николаевского академического художественного драматического театра.

"Шевченко - лидер нации, - продолжает Юлия Капшученко-Шумейко. - Но его заерзывают в школе, университете, на радио и телевидении. Почитание памяти превратилось в шароварный процесс. Сводят к "Реве та стогне Дніпр широкий" или "Як умру, то поховайте". Это печально, потому что молодые, заинтересованные люди не останавливаются на каком-то одном произведении, одном понимании многогранного человека. А сейчас многие не понимают Шевченко и почему столько ему памятников. Мы пытаемся это объяснить. Показываем Кобзаря, который вдохновляет. А не того, который демотивирует что-то вообще делать, когда кто-то ревет и стонет.

Шевченко цитируют наши воины. С его поэзией идут в бой. Он начал создавать украинское государство. Всю жизнь боролся за свободу своего народа. Знал, что это такое, не из книг, ведь был крепостным все свое детство. Знал, что весь народ в ярме. Своим творчеством вдохновил наших последующих государственников на борьбу и действие. В реальном, переосмысленном Шевченко есть необходимость. Слоган нынешнего Ше.Fest - "Под свободным небом".

Перед фестивалем в селе ремонтируют дороги, красят заборы, сажают клумбы. Фестиваль проходит раз в год, а это все остается. Это также культурный всплеск для жителей села. Большинство из них никогда в жизни не ездили на подобные мероприятия, а тут приехали к ним. Испытывают подъем, обмен энергиями. Радуются, что к ним приезжают посетители, которые не мусорят на улицах. Фигура Шевченко объединяет культурно и содержательно наполненных людей.

У нас есть палаточный городок для гостей из других регионов. Также сотрудничаем с местными - они селят у себя. А в ближайших городах есть отели.

Ориентируемся на молодежную аудиторию, но приходят и много семей с детьми. Также пенсионеры. Нет такого, что здесь только рокеры, и кто-то не в своей тарелке. Всем интересно, свободно себя чувствуют".

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Ше.Fest проводят в Моринцах с 2014-го. На мероприятии собирают пожертвования для украинских бойцов на Донбассе.

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