"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о бурных 90-х

17 февраля в украинский прокат выходит вторая полнометражная картина режиссера Олега Сенцова "Носорог". По жанру фильм – криминальная драма. Рассказывает о жизни молодых бандитов в Украине 1990-х. Первый вариант сценария Олег Сенцов написал в 2012 году, еще до того, как его незаконно арестовали и заключили в тюрьму. За 10 лет сюжет и поворот сценария не изменились. В картине – присутствуют сцены насилия, секса и ругательства. "Носорог" уже получил ряд наград на международных фестивалях. На днях стало известно, что права на показ картины приобрёл стриминговый сервис Netflix. Фильм стал популярен и обсуждался до выхода. Его упоминали как благодаря фигуре самого режиссера-сценариста, наградам, так и через ассоциации с российским фильмом "Брат" и сериалом "Бригада". Картины также изображают жизнь криминалитета в 1990-е. Однако создатели картины уверяли, что "Носорог" - совсем другая история.

Gazeta.ua побывала на пресс-показе картины и готова ответить на вопрос, действительно ли "Носорог" – это не "Бригада", чем интересен фильм и кому он понравится.

Пресс-показ картины "Носорог" состоялся в столичном кинотеатре "Октябрь".

Фото: Тарас Подолян

Действие картины происходит в начале 1990-х. В центре истории – парень по кличке Носорог, который в 90-е приобщается к криминальному миру. В плохую историю Носорог попадает по "схеме", которая была распространена в "бурые годы": "Ты нам должен денег, ищи где хочешь, работает счетчик".

Дальше его жизнь уже летит-катится в популярной тогда "тачке" БМВ. Однако после трагических личных событий герой понимает, что катится оно почему-то не туда. По сюжету, все это Носорог вспоминает в разговоре с загадочным пассажиром в собственном авто. Выступающий то ли совестью героя, то ли воплощающий режиссера, пытающегося лучше понять своего персонажа.

Фильм создал под впечатлением от разговора со знакомым



Картина начинается кадрами с детских лет Носорога. Детство будущего бандита ничем не отличается от ранних лет любого из нас. Он так же зовет к кровати маму, плачет, когда родственник умирает. Носорог даже условно православный – на поминках родных он вежливо держит зажженную свечу, а на протяжении всей картины периодически пытается "прийти к Богу". Сценарные повороты сюжета Олег Сенцов списал с реального человека – своего знакомого.

"Я никогда не хотел снимать кино именно о 90-х годах. В любой истории для меня важный человек. Сценарий написал под впечатлением разговора со своим знакомым, которого потом назвал "Носорогом". Знал его с одной стороны – в 1990-х он был в том бандитском движении, но потом открылся для меня с другой стороны, но разговор поразил, решил, чего бы не снять о нем кино, о том человеке, на которого можно посмотреть с разных сторон.

Он осознает, что с ним произошло, или не осознает…кается. Интересно было, сможем ли мы его понять с вами. И простить. Это была главная тема фильма. Что-то я брал от этого прототипа, от других. Изображал именно такие ситуации, чтобы Носорог стал объемным, правдоподобным. Фразы, которые говорит герой в машине своему загадочному пассажиру - частично брались от прототипа. Показали человека, периодически впадающего в пафос. С одной стороны видны внутренние переживания Носорога, с другой – человек всегда хочет себя показать лучше, чем он есть. Вот в финале картины так и получается, потому что там он, по сути, общается сам с собой. Сам от себя ты не можешь убежать", – рассказывает Сенцов.

Интересно было, сможем ли Носорога понять мы с вами

Актера искали среди бандитов, спортсменов и военных

На главную роль – бандита по кличке Носорог Олег Сенцов пригласил непрофессионального актера Сергея Филимонова. Он - лидер радикального движения "Гонор". Подозреваемый по делу о погромах перед Офисом президента в прошлом году 20 марта – вышли в поддержку эксглавы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. В сентябре 2021, когда фильм "Носорог" показывали в Венеции - Филимонов прилетел на мировую премьеру картины, несмотря на запрет на выезд из Украины. В том же сентябре получил премию как лучший актер на 15 Международном фестивале артхаусного кино в Батуми, Грузия.

Искали среди футбольных фанатов, военных, узников или спортсменов, кто пережил специфические условия, имел отрицательный опыт

"Герой получил прозвище, потому что похож на носорога. Животное это толстокожое, несется вперед, никого не боится. А при его скорости и силе - это уже проблема окружающих. Герой тоже несется, всех сносит и не думает об этом. Это больше его внутреннее состояние. Чтобы воплотить своего Носорога – искал специфического человека, знал, что такого актера у нас нет, нужно его найти где-то среди непрофессионалов.

Искали среди футбольных фанатов, военных, заключённых или спортсменов. Кто пережил специфические условия, имел отрицательный опыт. Многие из них держали оружие или видели убийства на улицах. Искал тех, кто "видел смерть". Это сразу видно в лице. Филимонов не был фаворитом в этом кастинге, но он работал упорно, показал, что очень быстро прогрессирует как актер. Набрал вес, который нужен был для роли – и в финальном кастинге победил. Я доволен его работой, без него этот фильм был бы другим", - подчеркнул Сенцов.

Бурные 90-е периодически возвращаются

В картине уделили пристальное внимание, чтобы правдоподобно передать эпоху жизни молодых мужчин, попавших в криминальную сферу в 1990-х. Несмотря на отсутствие в кадре засилья малиновых пиджаков (хотя толстые цепочки на шее присутствуют. - Gazeta.ua), кортежей из бумеров и стереотипной атрибутики – ты точно переносишься в 1990-е. По предварительным отзывам, атмосферу оценили и те, кто застал эпоху "под кем ходишь?", да и те, кто знает о ней по рассказам старших.

"Когда выстроил в сценарии определенный криминальный сюжет – была задача показать более широко 90-е, и то, как они "начинаются с 80-х годов". Как мы заходим в это время, как из него выходим, как он на нас влияет сейчас. Снять криминальную драму просто не интересно было бы – меня интересовала драма человека. И влияние времени на общество.1990-е сильно повлияли на нас. До сих пор многие члены нашего общества живут по понятиям, а не по закону. Это действительно наша проблема как государства в целом. У меня было задание показать все реалистично – сцены насилия, секса, и картины жизни людей. Мои герои - они не хорошие парни. Не верю в фильмы о хороших парнях. Нет там их.

Снять криминальную драму просто не интересно – меня интересовала драма человека

Ибо когда ты уже заходишь в этот "взрослый" мир (герой картины в монологе говорит о том, что в детстве человек смотрит на мир по-другому, а все взрослые "ломаются под условия взрослого мира" - Gazeta.ua) – уже имеешь делать определенные вещи, и ты меняешься. Когда мы показали эпоху честно – у зрителей возник эффект определенной деромантизации времени и насилия, которое было ему присуще. Начинается все весело, прикольно, бегаем там, все классно – а потом ты уже выходишь в понимание, что романтики здесь нет. Это, прежде всего, такой социальный посыл для младшего поколения. Многие, кто не застал 1990-е, живут с мыслью, что тогда было классно и прикольно. Я им показываю, как это было, и они уже сами делают эти выводы", - подчеркнул Сенцов.

Автор: Тарас Подолян Режиссер фильма "Носорог" Олег Сенцов и продюсер Денис Иванов презентовали фильм в столичном кинотеатре "Октябрь". Создатели картины уверяют, что лучшая для них похвала от зрителей, когда они отмечают, что "Носорог" не похож на российский фильм "Брат" и сериал "Бригада".

Знал, что рядом живут бандиты, как сейчас знаю, что знакомые – айтишники

Олег Сенцов помогал художникам по костюмам воспроизводить атрибутику 1990-х в кадре. Также он подобрал музыкальное оформление, относящееся к бурным годам. На фоне поездок ребят "на дело" за кадром звучат песни "трендового" в 1990-х шансонье Михаила Круга, а на дискотеке - "А теперь все иначе" группы Аква-Вита и "Дым сигарет с ментолом" группы Нэнси. Также в кадре есть узнаваемые зарисовки – например, примерка одежды на газетке на рынке.

"Никогда не занимался бандитизмом, у меня другое воспитание. Работал на рынке, поэтому знаю, как этот бизнес выглядит. Это было время, когда ты вышел из дома – и уже рискуешь. А друзья были разные. В 90-е годы быть бандитом не считалось каким-нибудь зазорным. Они не были маргиналами, не считались преступниками. В 1990-е они были повсюду, все контролировали. Это была новая власть. Это были просто люди рядом с тобой, как сейчас айтишники.

Машина стала на светофоре – а водителя и босса одного из кланов застрелили

У нас в Крыму были перестрелки, постоянно убивали друг друга, цепляли людей, не связанных. Поэтому действительно было страшно идти по улицам и видеть стрельбу, взрывы. Это были серьезные войны. Ты понимаешь, что в этом живешь, оно рядом происходит. Когда учился в институте, видел, как на соседнюю улицу приехали "ребята" почти так же, как в "Носороге". Машина стала на светофоре – а водителя и босса одного из кланов застрелили. Потому эти сцены я снимал так, как я это слышал и видел. Перед несколькими показами первые вопросы ставили: кто консультировал режиссера. "Слишком многое знаешь, как оно там все было"... Ну... знаю", - рассказал Сенцов.

Криминалитет говорит на украинском, а очень плохие бандюки – на русском?

Почти все герои Сенцова в картине говорят по-украински, тоже суржиком. На русском общаются полицейские, криминальные авторитеты и любовница главного героя. Относительно региона, в котором происходит действие картины – режиссер отметил, что предпочитает не называть точку на карте – ведь такая ситуация была по всей Украине.

Уголовный мир говорил и до сих пор говорит по-русски

"Я не привязываю фильмы к Крыму или какой-либо другой регион. Всегда избегаю привязки к городу. Делаю ассоциацию с эпохой. Это украинский город, промышленный. И все. Больше информации Вам не нужно, чтобы понять эту историю. Я хочу снимать на украинском – потому что это продвижение языка, наше культурное оружие, в том числе и против агрессии нашего соседа. Проблема в том, что криминальный мир не говорит по-украински. Он говорил и до сих пор говорит по-русски. Там такое понятие – общаться так, как все понимают.

Поэтому русский язык криминала – это правда. Даже в западных областях. Но я этого не хотел и изменил намеренно. Но некоторые слова "фени" (тюремный сленг - Gazeta.ua) очень трудно было перевести. Процент русского не превышает десятую часть, как должно быть в украинской картине. Немецкий язык есть, я его не переводил. Были несколько актеров из Кривого Рога, и они на украинском не разговаривали, поэтому оставили на русском", - рассказал режиссер.

За границей не понимают, кто такой Чумак и при чем здесь банки с водой

В картине присутствуют отсылки к 1990-м, которые могут понять только зрители с постсоветских территорий. По словам авторов картины, за границей "Носорог" не теряет своего основного месседжа. Также, в других странах фильм Сенцова не сравнивают с российскими картинами об уголовных 1990-х.

Автор: Предоставлено пиар-службой фильма "Носорог" Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

"Для кого это кино слишком грязное, брутальное, а кто-то наоборот скажет, что оно о нашей жизни. Для меня было важно, как именно украинцы на это посмотрят. Европейцы многих моментов не понимают. Например, советские песни. В одной из сцен герои идут с оружием под советскую песню "Если с другом вышел вдруг". Это такой котрапункт, что эти "мальчики" были "октябрятами", пионерами – их Советы воспитывали. А потом "совок" рухнул – а они стали бандитами. Это показывает с одной стороны человеческую сущность, а с другой - природу Советского союза, который творил свою историю на обмане. Когда он обрушился – это перестало работать. То же самое об Алане Чумаке, его банках (целитель в 1990-е, который в прямом эфире на ТВ "заряжал" воду для лечения различных болезней - Gazeta.ua). В Европе не понимают, что это значит. А люди это пили. Думали, лечатся. Тут этот месседж считываются, а за границей - нет. Но в общем иностранцы понимают это кино. Вопросы задают те же. Нет там какого-нибудь другого мира.

А потом "совок" рухнул – и пионеры стали бандитами

Обычно все его принимают. Один парень говорил, что это лучшее кино при его жизни, а женщина в Польше говорила: "Зачем вы это сняли, зачем я его посмотрела". Очень широкая гамма отзывов. И это классно, потому что кино не оставляет равнодушным. Для меня лучшие комплименты – что это не "Брат", и не "Бригада". Кое-кто с этими картинами сравнивал, потому что еще не видели "Носорога", они ведь не знают. А потом будут с "Носорогом" сравнивать. Наиболее впечатляет, что "Носорог" нравится молодым женщинам – и для меня это как-то страшно, знаете. Поскольку этот фильм задумывался как "мужское" кино. Никакого сексизма – просто я знал, что снимаю "жесткое" кино для мужчин. А когда вижу отзывы от женщин – удивляюсь. Кто-то жил в то время - более-менее вспоминает. А молодые девушки, когда смотрят, пишут: нам это интересно", - рассказал Сенцов.

Хотел, чтобы героя пожалели?

На вопрос журналиста, изменил ли Олег Сенцов отношение к герою за время своего заключения, режиссер ответил, что нет:

"То, что вынес из тюрьмы - кроме специфических "словечек" для своих героев - это понимание, что люди не считают себя виновными. Знал много людей, которые убили двух-трех ни в чем не повинных. И они не каялись, искали оправдания. Человек ищет оправдание.

Для меня было важно, чтобы при всем этом – за него переживал кто-то

Я намеренно делал Носорога отрицательным – он такой немного тупенький. Но все равно для меня было важно, чтобы при всем этом – за него переживал кто-то. Вызвать эмпатию. Это сложный путь, потому что ты делаешь отрицательного героя, ничего хорошего не сделавшего. А в конце хочешь, чтобы его было жаль. Получилось как получилось – и кого-то это подключает. Однозначно Носорог жертва 90-х, у него не было почти выбора. Это сложные чувства. Герой ничего хорошего не делает. Но все равно хочется, чтобы в конце его пожалели", – говорит Сенцов.

Жестокое кино, сравнимое с классикой кинематографа и "Бригадой"?

Продюсер картины Денис Иванов опроверг информацию, что при показе картины Сенцова в Венеции из зала массово выходили зрители. Такие комментарии распространялись в сети.

"В Венеции видели и более жестокие фильмы. Здесь насилие не больше, чем в Голливудской картине, просто оно не эстетизировано. Поэтому кажется таким жестоким. На сцену с гвоздями и я не могу спокойно смотреть. На самом деле у нас никогда еще не были экранизированы 1990- те как историческая эпоха. Снимались фильмы в 90-е, снимали довольно добрые некоторые, но они не нашли широкого зрителя. В украинском кино еще не было криминальной драмы во времена независимости, которая показала бы: вот с низов поднимается криминальный авторитет и что с ним потом случается.

В украинском кино еще не было криминальной драмы во времена независимости

Этот фильм заходит на территорию, где еще никто не был. Считается, что 90-е были буквально "позавчера". На самом деле, когда снимали, поняли, что там целый мир, который, как Атлантида, уже идет под воду. Не могли найти весь материальный мир, из чего состояли 90-е. Это был определенный вызов. Наибольшей проблемой был поиск автомобилей. Потому что в 90-е они были новыми, а сейчас они уже все старые, или подрихтованы современными элементами, не соответствующими тому времени. Пришлось их "ремонтировать" заново, искать старые детали, что-нибудь подкрашивать, что-то менять. Для команды художников это стало настоящим квестом", – рассказал Иванов.

Автор: Предоставлено пиар-службой фильма "Носорог" Съемки «Носорога» проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.

Почему не "Брат" и не "Бригада"

Бюджет картины составил 1,6 млн. евро. Это продукция Украины, Польши и Германии. Права на картину "Носорог" приобрел стриминговый сервис Netflix. Показ должен состояться в конце весны 2022 года.

Это показывает, что фильм находится не только в локальном контексте, это не только наша история. Это криминальная драма, которая уже имеет определенный мировой масштаб. На нее обратили внимание и видят определенный потенциал. И это не локальный продукт, это мировое кино. Наши люди еще не видели качественных украинских фильмов. В Италии "Носориг" критики сравнивают с фильмами Мартина Скорсезе, который снимал криминальные драмы. Мы находимся немного в другом информационном поле. Поэтому наш зритель заранее сравнил "Носорог" с "Бригадой". Люди не видели украинского криминальной драмы о 1990-х и они сравнивают с тем, что знают. Ну, если люди смотрели "Бригаду", а не смотрели Скорсезе, ну окей. Но с другой стороны, если они придут в кинотеатры, то четко поймут, что это не "Бригада", не "Брат". Это нечто оригинальное и оно имеет право на жизнь, оставаясь в определенном жанре при этом. Этот фильм, в отличие от иностранных картин, не столь медленный. Это кино относится к зрителю с определенным уважением.

В Италии "Носорог" критики сравнивают с фильмами Мартина Скорсезе

Два года назад мы выпускали "Мои мысли тихие" (фильм Антонио Лукича – трагикомедия – Gazeta.ua) – и никто не верил в тот фильм на момент его запуска. Все говорили – "это не так комедия", что-то сделано этой комедии. Да, но потом она сработала. Вот сейчас у нас в прокате фильм "Стоп-Земля" (картина Екатерина Горностай о подростках, в кадре – непрофессиональные актеры – Gazeta.ua). Первая украинская драма о взрослении. То же самое. Было много предубеждения от наших партнеров, что фильм вообще будет иметь зрителей. Не то что станет успешным. Но сейчас его боксофис приблизился к 4 млн грн. А некоторые коммерческие фильмы, которые считаются таковыми, собирают меньше в Украине. Думаю, что то же будет с "Носорогом"", - рассказал продюсер.

Мировая премьера фильма Олега Сенцова "Носорог" состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале в официальной конкурсной программе "Горизонты". В Украине фильм впервые показали осенью 2021 года на Киевской неделе критики. Фильм недавно был признан лучшим на Стокгольмском международном кинофестивале.