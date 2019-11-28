Покажут фильм по лучшему сериалу десятилетия

В прокат выйдет драма "Аббатство Даунтон" Фото: vogue.ua

Сегодня в прокат выйдет драма "Аббатство Даунтон" режиссера Майкла Энглера.

Полнометражный фильм, созданный на волне грандиозного успеха одноименного сериала. Он получил 16 статуэток Эмми.

События картины развиваются после финального шестого сезона шоу. Но история, рассказанная в ней, не имеет особой привязки к сюжетным перипетиям сериала.

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1927 год. Загородный дом семьи Кроули собираются посетить король Георг V и королева Мария. Что приводит к возникновению суеты среди слуг и господ, за которую зрители и полюбили Аббатство Даунтон.

В главных ролях в основном знакомые по сериалу люди Хью Бонневилль, Лаура Кармайкл, Джим Картер, Ракель Кэссиди, Мэгги Смит и другие.

"Аббатство Даунтон" рассказывает о жизни аристократической семьи Кроули в начале ХХ в. Проживающих в имении Даунтон в английском графстве Йоркшир.