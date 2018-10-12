Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера

Дом, который построил Джек: появился украинский трейлер. Фото: Bird In Flight

В сети появился украинский трейлер псилохогичного триллера "Дом, который построил Джек" датского режиссера Ларса фон Триера.

По сюжету, главный герой Джек - серийный убийца, который замучил 60 жертв.

Главные роли сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман и Райли Кио.

"Красный фургон тянет по асфальту обезображенный труп. Это - одна из жертв маньяка Джека. Он убил даже свою жену, от которой имел детей. А любовнице отрезал грудь кухонным ножом. Среди пыток Джека - отрезание кусачками лапы пушистому утенку и массовое убийство одной пулей. Ларс фон Триер исследует природу насилия. В его героя отсутствует мораль. Убийство для него становится искусством. Насилие в картине Ларса фон Триера, скорее, декоративное. И, хотя зал дружно вздыхал и "ойкал", море крови на экране не слишком пугало", - говорит кинокритик Екатерина Слипченко.

"Дом, который построил Джек" - первый фильм фон Триера за последние 5 лет.

Премьера картины в Украине состоится 28 октября во время Киевской недели критики. В прокат фильм выходит 6 декабря.

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Первый показ фильма "Дом, который построил Джек" состоялся 14 мая на нынешнем Каннском кинофестивале. На билетах на сеанса напечатали предупреждение, что фильм содержит многочисленные сцены насилия. После премьерного показа фильма Ларса фон Триера из кинозала ушло около сотни возмущенных зрителей.