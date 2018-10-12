Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 81
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1278
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 981
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 2889
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 936
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 711
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3933
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 774
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3438
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 2070
Фото
Все фото
4
23
4
20
14
В Киеве повторят шедевральный балет &quot;Дети ночи&quot;
В Киеве повторят шедевральный балет "Дети ночи"
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Секс-символ получила звание лучшей артистки года
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Лучше бы Позняки отремонтировали - на станции метро Осокорки рисуют мурал
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Как скульптор превращает конструктор Lego в искусство
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Видео
Все видео
Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера
Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера
"Секс и ничего личного": показали тизер с постельными сценами
"Секс и ничего личного": показали тизер с постельными сценами
Украиноязычная песня вошла в десятку мирового рейтинга
Украиноязычная песня вошла в десятку мирового рейтинга
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Показали первый трейлер фильма "Аладдин"
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Джамала порадовала фанатов новым альбомом
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 963
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 558
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3438
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2763
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
12 октября 2018
Просмотров: 144
Десять тез про Європу й Україну
1. Європа має чіткі кордони на півночі, заході й півдні – але не має їх на сході. Східний кордон європейської цивілізації завжди був найменш ...
пятница, 12 октября 2018 21:45

Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера

  Комментировать
Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера
Дом, который построил Джек: появился украинский трейлер. Фото: Bird In Flight

В сети появился украинский трейлер псилохогичного триллера "Дом, который построил Джек" датского режиссера Ларса фон Триера.

По сюжету, главный герой Джек - серийный убийца, который замучил 60 жертв.

Главные роли сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман и Райли Кио.

"Красный фургон тянет по асфальту обезображенный труп. Это - одна из жертв маньяка Джека. Он убил даже свою жену, от которой имел детей. А любовнице отрезал грудь кухонным ножом. Среди пыток Джека - отрезание кусачками лапы пушистому утенку и массовое убийство одной пулей. Ларс фон Триер исследует природу насилия. В его героя отсутствует мораль. Убийство для него становится искусством. Насилие в картине Ларса фон Триера, скорее, декоративное. И, хотя зал дружно вздыхал и "ойкал", море крови на экране не слишком пугало", - говорит кинокритик Екатерина Слипченко.

"Дом, который построил Джек" - первый фильм фон Триера за последние 5 лет.

Премьера картины в Украине состоится 28 октября во время Киевской недели критики. В прокат фильм выходит 6 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Кладбище домашних животных": вышел первый трейлер

Первый показ фильма "Дом, который построил Джек" состоялся 14 мая на нынешнем Каннском кинофестивале. На билетах на сеанса напечатали предупреждение, что фильм содержит многочисленные сцены насилия. После премьерного показа фильма Ларса фон Триера из кинозала ушло около сотни возмущенных зрителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали трейлер скандального фильма Ларса фон Триера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
октября

"Рука как-то сама вылетела" - Василий Ломаченко нокаутировал мексиканца в дебютном бою

45 человек погибли в самом масштабном ДТП Украины

За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах

Самую большую статую Христа устанавливали пять лет

Яценюк в рядах чеченских боевиков: Россия опозорилась очередным фейком

Самое читаемое
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 191707
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 4 Просмотров: 59319
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 43025
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 36957
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 28081
Культура
В Киеве повторят шедевральный балет "Дети ночи"
В Киеве повторят шедевральный балет "Дети ночи"
4
 Просмотров: 549
Кто получил альтернативного Нобеля по литературе
Кто получил альтернативного Нобеля по литературе Просмотров: 180
Назвали номинантов премии "Книга года BBC"
Назвали номинантов премии "Книга года BBC" Просмотров: 396
"Секс и ничего личного": показали тизер с постельными сценами
"Секс и ничего личного": показали тизер с постельными сценами
 Просмотров: 747
Украиноязычная песня вошла в десятку мирового рейтинга
Украиноязычная песня вошла в десятку мирового рейтинга
 Просмотров: 4122
Больше всего комментируют
27
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
7
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
Голосов: 1404
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua