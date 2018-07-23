Показали трейлер сериала по повести автора "Игры престолов"

"Летящие сквозь ночь": вышел трейлер сериала по Джорджу Мартину. Фото: Hollywood Reporter

В сети выложили официальный трейлер сериала "Летящие сквозь ночь". Его сняли по мотивам одноименной повести автора "Игры престолов" Джорджа Мартина.

По сюжету, команда межгалактического корабля оставляет умирающую Землю и отправляется в неизведанные уголки космоса, чтобы дать человечеству шанс на выживание. После старта миссии команда обнаруживает "неисправность", которая убивает нескольких человек. Экипаж корабля понимает, что не сможет вернуться на Землю.

Пользователи сети увидели сходство сюжета с фильмами "Космическая одиссея 2001 года" (1968) и "Сквозь горизонт" (1997).

Точную дату выхода создатели сериала пока не называют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг

Предыдущую экранизацию повести Джорджа Мартина "Летящие сквозь ночь" сняли в 1987 году. Главные роли сыграли Кэтрин Мэри Стюарт, Майкл Прейд и Джон Стэндинг.