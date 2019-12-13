Показали трейлер исторического фильма "Толока"

Фильм планировали выпустить еще в 2014 году до 200-летнего юбилея Шевченко, но из-за проблем с финансированием премьеру фильма перенесли Фото: 112 Украина

Показали трейлер фильма "Толока" Михаила Ильенко.

Фильм планировали выпустить еще в 2014 году до 200-летнего юбилея Шевченко, но из-за проблем с финансированием премьеру фильма перенесли, пишут на сайте Госкино.

Исторический фильм создан по мотивам поэзии "У той Катерины хата на помосте" Тараса Шевченко, написанной 1848 года. Главные роли исполнили Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Поварская.

"У Тараса Шевченко есть маленькая баллада о том, как влюбились в Катерину трое казаков. Свой выбор Катерина доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто избавит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Катерины оказался не братом, а ее любимым. Финал поэзии отодвигается надолго - ждать Катерине придется не одно столетие, старея и не теряя надежды.

В сюжете отразили драматические и героические эпизоды истории Украины. Каждый раз испытания разрушают дом Катерины. Она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

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"Век украинской хаты короток - от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где и встретить своего любимого. Но ни одна хата в Украине никогда не была "скраю", - говорится в сообщении.

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