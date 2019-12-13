Показали трейлер исторического фильма "Толока"

 
Ексклюзивы
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 585
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
У Зеленского есть желание устроить авторитаризм в Украине - эксперт
Просмотров: 387
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
Пророссийская группа Коломойского обостряет ситуацию в "Слуге народа"
1 Просмотров: 2646
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
Экономист объяснил, какой рабочий график и зарплата нужна украинцам
1 Просмотров: 8541
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1998
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
2 Просмотров: 4878
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2205
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 792
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 585
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Фото
Все фото
5
4
4
9
3
Возвращается легендарное зимнее шоу &quot;Winterra. Легенда сказочного края&quot;
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Появился второй тизер документального фильма о группе &quot;ДахаБраха&quot;
Появился второй тизер документального фильма о группе "ДахаБраха"
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Как будет выглядеть сцена Евровидения-2020
Джамала отпраздновала 10-летие творчества концертом с друзьями
Джамала отпраздновала 10-летие творчества концертом с друзьями
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Логотип Евровидения 2020 создали из флагов
Видео
Все видео
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
ONUKA представила этнический клип
ONUKA представила этнический клип
Показали украинский трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Показали украинский трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019
Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы 2019
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
"Раб, малорос и предатель" - Соколова "сделала" музыканта Бардаша
Интервью
1/5
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 585
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2169
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10530
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2691
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2826
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 декабря 2019
Просмотров: 315
Краб
Якось недавно вранці я йшов через базарчик, де було на що глянути, од живої риби до квашених помідорів, а ще всякі меди й східні прянощі, гриби й ...
пятница, 13 декабря 2019 11:32

Показали трейлер исторического фильма "Толока"

  Комментировать
Показали трейлер исторического фильма &quot;Толока&quot;
Фильм планировали выпустить еще в 2014 году до 200-летнего юбилея Шевченко, но из-за проблем с финансированием премьеру фильма перенесли Фото: 112 Украина

Показали трейлер фильма "Толока" Михаила Ильенко.

Фильм планировали выпустить еще в 2014 году до 200-летнего юбилея Шевченко, но из-за проблем с финансированием премьеру фильма перенесли, пишут на сайте Госкино.

Исторический фильм создан по мотивам поэзии "У той Катерины хата на помосте" Тараса Шевченко, написанной 1848 года. Главные роли исполнили Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Поварская.

"У Тараса Шевченко есть маленькая баллада о том, как влюбились в Катерину трое казаков. Свой выбор Катерина доверила судьбе: пообещала стать женой тому, кто избавит из плена ее брата. Двое из трех казаков погибли, пытаясь выполнить условия договора, третьему удалось спасти брата, но брат Катерины оказался не братом, а ее любимым. Финал поэзии отодвигается надолго - ждать Катерине придется не одно столетие, старея и не теряя надежды.

В сюжете отразили драматические и героические эпизоды истории Украины. Каждый раз испытания разрушают дом Катерины. Она упорно, как и сотни поколений украинцев, снова и снова поднимает ее из руин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фильм одержал победу на Венецианском кинофестивале

"Век украинской хаты короток - от войны до войны. Если бы не толока, не было бы где и встретить своего любимого. Но ни одна хата в Украине никогда не была "скраю", - говорится в сообщении.

Создатели экранизации исторического романа Василия Шкляра "Черный Ворон" сознательно закладывали кальку из сегодняшнего дня. Об этом рассказал режиссер фильма об антибольшевистском восстании в Черкасской области в 1920-х Тарас Ткаченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали трейлер исторического фильма "Толока"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Сожгли библиотеку

Гений с отцом поехал в концертный тур

Самое читаемое
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
Назвали ТОП-5 самых популярных порноактрис 2019 года
5
 Просмотров: 73423
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
 5 Просмотров: 14688
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
Революция, роспуск парламента и финансовый кризис - астролог шокировала прогнозом на 2020 год
 1 Просмотров: 14211
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
2020 год будет голодным и неурожайным – астролог
 Просмотров: 12816
Украинский футболистка снялась топлесс
Украинский футболистка снялась топлесс 1 Просмотров: 8811
Культура
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместную песню
Тина Кароль и Юлия Санина выпустили совместную песню Просмотров: 324
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
Возвращается легендарное зимнее шоу "Winterra. Легенда сказочного края"
5
 Просмотров: 198
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
Показали клип британского рэпера, снятый в Киеве
 Просмотров: 270
Фильм о Донбассе будет бороться за премию на кинофестивале в Британии
Фильм о Донбассе будет бороться за премию на кинофестивале в Британии Просмотров: 99
Объявили дату выхода новой "Матрицы" с Киану Ривзом
Объявили дату выхода новой "Матрицы" с Киану Ривзом Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
5
Аваков: Информация об убийстве Шеремета шокирует
4
Драка в Раде: экс-нардепа Кайду посреди ночи вывезли в отделение
4
Ребекка Хармс: расследование против Порошенко за Минские соглашения - абсурд
3
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
2
Установят памятник учительнице, которая мерила школьницам длину юбок линейкой
Голосов: 1671
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua