Показали первый трейлер фильма "Аладдин"

Компания Disney опубликовала на канале Youtube первый трейлер фильма "Аладдин".
Режиссером картины стал Гай Ричи, - пишет "Уніан".
В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес.
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Показали и самого Аладдина, который забирает заветную лампу с джином из пещеры. Всемогущего джинна сыграет известный актер Уилл Смит.
Премьера фильма состоится в мае 2019-го.
В сети появился первый трейлер к новой экранизации "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга.
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