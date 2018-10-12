Показали первый трейлер фильма "Аладдин"

Всемогущего джинна сыграет известный актер Уилл Смит. Фото: static.hdrezka.ac

Компания Disney опубликовала на канале Youtube первый трейлер фильма "Аладдин".

Режиссером картины стал Гай Ричи, - пишет "Уніан".

В ролике можно услышать мотив классической песни Arabian nights, а также увидеть пещеру чудес.

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Показали и самого Аладдина, который забирает заветную лампу с джином из пещеры. Всемогущего джинна сыграет известный актер Уилл Смит.

Премьера фильма состоится в мае 2019-го.

В сети появился первый трейлер к новой экранизации "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга.