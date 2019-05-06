Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"

Фото: collider.com

В сети появились кадры пятой серии восьмого, финального сезона сериала "Игра престолов". Продолжительность нового, предпоследнего эпизода - 80 минут.

Пятую серию снял Мигель Сапочник, режиссер такой эпизодов, как "Суровый дом", "Битва бастардов", "Долгая ночь". Премьера состоится 12 мая на американском телеканале HBO.

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Финальный сезон фэнтези-драмы на основе цикла романов американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" содержит 6 серий. Последняя выйдет 19 мая. Ее сняли шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Дэн Вайс.