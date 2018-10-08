"Подвалы, насилие, изнасилования, убийства" - издали сборник отчетов о зверствах боевиков

В Мемориальном музее "Территория террора" презентовали сборник отчетов "Жить вопреки".

Основная задача - рассказать истории людей, чье право на жизнь поставили под сомнение.

Эти 6 отчетов рассказывают о недоступности к медицине, незаконных местах лишения свободы, обстрелах жилых массивов. Также о расположении военных объектов в населенных пунктах, что, в свою очередь, провоцировало обстрелы гражданских объектов.

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"Работали над книгой около года представители и представительницы 6 общественных организаций, - говорит соавтор Евгения Бардяк. - Мы документируем нарушения прав человека, анализируем их и стараемся достичь справедливости для тех, кто пострадал".

Каждый преступник должен быть наказан за зверства.

"Моя часть отчета посвящена незаконным содержанием, тюрьмам. Непосредственно незаконному вооруженному формированию "Бэтмен". 1 января 2015-го лидер этой группировки был ликвидирован. Этот "Бэтмен" брал на себя функции милиции и распоряжался Луганском. Они задерживали людей за незначительные правонарушения. Например, за алкогольное опьянение, за нарушение комендантского часа. Это одна сторона их деятельности. Другая - задерживали людей, которые были за Украину. Еще тех, на кого анонимно доносили, мол, он корректировщик огня по ЛНР. Это было прямым путем "на подвал". Конечно, категорией задержанных были военнослужащие ВСУ. Интересно, что задерживали и членов других незаконных вооруженных формирований. Вообще Луганск 2014-го был скоплением различных видений по построению Новороссии", - рассказывает Екатерина Котлярова, исследовательница ОО "Восточнославянского центра общественных инициатив", участница АТО.

"Проблемы - очень простое и причудливое слово, под которым понимаются подвалы, насилие, изнасилования, убийства. И самое страшное, что люди не знали, где найти помощь после, кто бы помог им вылечить тело и психику", - делится впечатления посетительница Полина.

Электронную версию отчетов читайте здесь: goo.gl/7Jq9FV