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вторник, 08 октября 2019 11:38

Почему известный режиссер призвал запретить "Сватов"

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Почему известный режиссер призвал запретить &quot;Сватов&quot;
К такому запрету способствуют регулярные антиукраинские заявления актера Федора Добронравова Фото: niklife.com.ua

Сериал "Сваты", главные роли в котором исполняют актеры пророссийских взглядов, показывать в Украине не стоит. Так высказался известный украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Свой взгляд Ахтем Сеитаблаев высказал в интервью Радио Свобода.

Прежде всего к такому запрету способствуют регулярные антиукраинские заявления актера Федора Добронравова. Он играет главную роль в "Сватах".

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"Федор Добронравов, открыто, через СМИ, поддерживает оккупацию Крыма, моей малой родины. После Крыму начался Донбасс. То есть этот человек поддерживает убийства украинских граждан, моих друзей, части моего народа! И я не воспринимаю этого", - подытожил Сеитаблаев.

В Государственном агентстве Украины по вопросам кино отказали каналу "1+1" в выдаче повторного прокатного удостоверения на 2-й сезон сериала "Сваты". За отказ проголосовали 15 членов экспертной комиссии, 1 - за разрешение, 2 заявили заранее о конфликте интересов, пишет detector.media.

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