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четверг, 27 января 2022 07:27

"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Mysic Fair
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Всеукраинский слет коллекционеров виниловых пластинок прошел в Довженко-Центре. На январском Kyiv Vinyl Mysic Fair представили оригинальные пластинки и бобины разных лет, новые издания, музыкальную литературу и аксессуары. Винил можно было приобрести от $20 (примерно 574 грн). Наибольшей популярностью пользовались записи культовых рок-групп – Pink Floyd, The Beatles, Black Sabbath.

Kyiv Vinyl Mysic Fair проходит с 2016 года в нескольких городах Украины. В Киеве – ежемесячно.

"Наша миссия – популяризация и поддержка культуры потребления музыки, привлечение новой аудитории к высоким аудио стандартам.

Мы стараемся сделать KVMF удобным, функциональным и интересным, так как это делают наши коллеги по всему миру", – отмечают организаторы.

Gazeta.ua поговорила с соорганизатором мероприятия – коллекционером Андреем Мухой – о том, кто коллекционирует пластинки, какой самый дорогой украинский винил и какие преимущества пластинок над современными носителями звука.

Встреча любителей винила проходит в Киеве ежемесячно - на мероприятии можно приобрести и обменять пластинки и получить консультацию коллекционеров
Фото: Соломия Мардарович
Встреча любителей винила проходит в Киеве ежемесячно - на мероприятии можно приобрести и обменять пластинки и получить консультацию коллекционеров
На слете коллекционеров винилую пластинку можно было купить за 20 долларов и дороже, больше всего брали культовые роковые группы
На слете коллекционеров винилую пластинку можно было купить за 20 долларов и дороже, больше всего брали культовые роковые группы
В последнее время винилом интересуется молодежь, в основном пластинки покупают те, у кого дома старый проигрыватель "от родителей"

Как давно начали собирать пластинки? Какие из них были первыми в коллекции?

Заинтересовался музыкой лет в 6-7, тетя была воспитательницей в детском саду, у нее было много пластинок. В основном – классическая музыка. Меня заинтересовала ее коллекция, среди пластинок была "Бременские музыканты" – советская еще. Такая сказка в музыкальном исполнении. Потом случайно увидел по телевизору группу АBBА. Впоследствии услышал записи греческого певца Демиса Русоса – где-то громко, кажется, в машине у кого-то. Привлекла не только классика, но и поп-музыка того времени. Так началась коллекция. В 1980-е ребята увлекались коллекционированием. Собирали марки, значки, монеты, этикетки от сигарет и бутылок. Конечно, в те времена, как и многие сверстники, тоже этим увлекался. Но коллекционирование пластинок было более "серьезным" среди других детских хобби. Не скажу, что думал отличиться. Просто мне нравилось. Музыка превзошла это все – и до сих пор осталась. Первые пластинки из коллекции все еще есть, но их пришлось заменить. Прошло больше 40 лет – обнаружил, что копии куда-то делись, возможно, потерялись. За это время приобрел их в более хорошем состоянии. В коллекции всего около тысячи пластинок. Их цена колеблется, возрастает. Это можно сравнить с картинами, дорогими изданиями книг, икон, выходившими 100-200 лет назад. Как антиквариат. Ценность у них растет. Некоторым экземплярам по 50-60 лет. Самая дорогая – Aphrodite's Child, греческая группа, издание 1972 года. Стоимость около полутора тысячи долларов. Часть одноклассников также увлекалась пластинками – однако спустя годы выяснилось, что никто из них не сохранил это надолго. У кого-то увлечение длилось 5-10 лет, не больше.

Одноклассники тоже коллекционировали пластинки – никто не сохранил увлечение до сегодняшнего дня

Какие пластинки растут в цене? С чем это связано?

Для коллекционера имеет цену первое издание. Переиздания всегда стоят дешевле. Также музыку на пластинке ценят за ее уникальность – что исполнитель привносит в нее своего. Скажем, записи классической музыки поэтому не слишком высоко ценятся. Классика постоянно переиздается. Многие артисты перезаписывают Симфонию №46. В классике важно сыграть по партитурам один в один. А роковые и джазовые произведения наоборот часто становятся более ценными. "Богемскую рапсодию" Фредди Меркьюри из альбома A Night at the Opera никто никогда не перепоет – это утопия. Пластинки переиздаются, но звучание на них уже не то, что было на первом этапе, когда они издавались впервые. Если люди переигрывают какое-нибудь произведение – то вкладывают что-то свое. Аранжировку, душу, ауру, харизму.

Даже золото так не растет в цене, как пластинки

Правда, что на записи Фредди Меркьюри резко возрос спрос с выходом фильма о певце – "Богемская рапсодия"?

Когда вышел фильм о Меркьюри, был безумный спрос на его пластинки. В основном их покупали девушки лет 17-25. Почему так – это загадка для нас. У меня есть пластинка A Night at the Opera в коллекции лет уже 15. Купил ее в Англии. Там, где она выходила. В те годы она стоила где-то долларов 15. А сейчас – 60-80. Когда вышла пластинка, тираж был высоким. Но уникальность группы, трека делают ее ценной. Так же было, когда вышел фильм про Элтона Джона – спрос на пластинки вырос. Есть много переизданий – в Украине стоят 700-900 гривен. Оригинальная – вдвое дороже. Хотя тиражи его пластинок весьма высоки – много желающих купить. И желающих продать тоже увеличивается. Об этом нужно говорить с точки зрения экономики – куда вкладывать деньги. Это достаточно хорошая инвестиция с высоким уровнем рентабельности.

В основном пластинки Меркьюри покупали девушки лет 17-25

Ценится ли среди коллекционеров украинская музыка? Какие записи стоят дороже всего?

Винил принято покупать там, где его записывали – так выгоднее. Приезжая в Украину, туристы ищут местные лавочки с пластинками. Недавно меня нашел нашел турист из Японии. Консультировался по украинским записям. Общаюсь со всем миром – многих знаю коллекционеров-меломанов. Украинская музыка им интересна. У нее есть смысл, душа, интересный украинский язык, который считается певческим и мелодичным. Среди современных групп коллекционеры охотно покупают Onuka, ее альбомы стоят примерно 150 евро. Популярны группы Даха Браха, Dakh Daughters. Более ранние периоды – по-разному. Например, записи Софии Ротару не слишком ценятся, потому что там были миллионные тиражи. А вот группа "Кобза" – ценная. Первые два альбома вышли небольшим тиражом. Наиболее желанным среди коллекционеров является альбом Квитки Цисык, записанный за границей. Пластинка vinyl Kvitka Cisyk вышла тиражом пять тысяч копий. Сейчас ее трудно достать, но все сильно хотят. Ее в продаже нет. Только на ресурсах. У знакомого во Львове есть эта пластинка с автографом Квитки Цисык – ему предлагали пять тысяч долларов. Отказался продавать.

Украинская музыка интересна в мире. У нее есть смысл, душа

По какому принципу выбирают пластинки на продажу на фестивале? Какие пластинки никогда не продадите?

Сейчас в коллекции есть примерно 30 процентов пластинок, которые "настроен слушать до пенсии". Треть таких, которые слушал, а потом отложил – может, позже захочу к ним вернуться. И часть тех, которые приобрел с намерением: а вдруг найду что-нибудь интересное, но сомнения все равно есть. Это та категория, пластинки из которой потом продаются и обмениваются. Также есть приедающиеся. Альбомы надоедают, где-то чувствуешь, что уже не захватывает внимание, а хочется интересного и нового. Есть несколько пластинок с записями групп, которые интересны и близки. Думаю, никогда их не буду отдавать. Это британская группа King Crimson, шотландцы Cocteau Twins, и еще люблю греческого композитора Вангелиса. Когда меня спрашивают, чем нравятся именно эти исполнители – не привожу никаких аргументов. Просто нравятся – о вкусах не спорят.

Как заинтересовываете людей пластинками? Чем они лучше современных носителей?

Пластинки интересуют тех, кто ищет эстетическую составляющую. Человек, которого влечет искусство, музыка, живопись и графика, это все может найти в пластинке. Плюс винил – это аналоговый звук. Обычно ценители отмечают более теплое, "ламповое" звучание. Особенно это касается джаза и классической музыки, а также фолька. К тому же, в цифре есть определенное ограничение "диапазона вдохновения". А аналоговый формат, безусловно, имеет душу. Это тот принцип, который виден в кино и фотографии. Многие снимают на фотопленку, а не на цифровую камеру. Кино также часто снимают на пленку, а не на цифру. Там сразу видна разница. У пленки неограниченный потенциал, а у цифры ограниченный.

Изображения на пластинке тоже ценятся? Что именно в пластинке составляет ценность для коллекционеров?

Пластинка как элемент коллекции имеет три составляющих. Во-первых, это музыкальный материал, записывавший тот или иной артист. Вторая – это оформление пластинки. Для мене если нет должного оформления, то пластинка мне не интересна, не буду ее оставлять. Многие пластинки делали известные художники, дизайнерские компании мирового уровня. Есть такие дизайнерские оформления пластинок, которые невозможно было пропустить. Третья составляющая – информация. На пластинке пишут состав участников, кто написал стихи, кто музыку, кто играл на каких инструментах, где записывался альбом, в какой студии, кто продюсер. И интересный элемент – лирика. Это стихи, которые поют. Традиция наносить их на пластинку появилась в конце 1960-х. В рок-музыке лирика начала двигаться от примитивной лирики о любви – к более мощной. Начали, например, петь против войны, затем – на философские темы. У некоторых групп в составе были профессиональные поэты. Например, в британской группе King Crimson были профессиональные лирики.

У вас сейчас молодая аудитория подтягивается – как бы вы объяснили этот феномен? Почему молодые люди интересуются винилом? Это определенная мода на антиквариат, винтаж?

У дюдей, интересующиеся антиквариатом, больше коммерческий интерес, они хотят заработать на этом или вложить деньги. А наша аудитория – это эстеты. Хотят какого-нибудь эстетического, духовного наслаждения. Наша ярмарка проводится уже шестой год – и последние три четыре года ее посещает в основном молодежь – где-то 70-75 процентов. Кажется, у Украины есть определенный кризис в плане образования и эстетического воспитания. И люди хотят чего-то большего, ищут развитие, вдохновение. Ищут какую-нибудь духовную поддержку, что-то интересное. Есть люди, которые приходят на ярмарки, а есть те, кто в сети находит и отслеживает. У нас поклонников в соцсетях более шести тысяч, а последнюю ярмарку посетили 1700 гостей.

В этом контексте – какой минимальный набор человека, начинающего свой путь в этой тусовке? Пластинки, проигрыватель – что еще?

Треть тех, кто приходит на Kyiv Vinyl Mysic Fair, – это люди, которым досталось от родителей аппаратура и они решили ее потестировать, попробовать, что это такое. Также иногда покупают пластинки, не имея даже аппаратуры. Говорят: "Я куплю потом". Интересно, что впоследствии они покупают какую-то недорогую технику. Как правило, это молодежь – часто у них нет денег на дорогое оборудование. Начинают шаг за шагом. Но смотрим, и за пять лет уровень аудитории растет. Они понимают, что то, что купили, не совсем подходит, не отражает всего качества звука, и потихоньку развиваются. Покупают аппаратуру более качественную, делают это постепенно. Но впоследствии выбирают ту, которая должна удовлетворить их вкусы и уши.

Автор: Анна Щокань, Соломия Мардарович
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