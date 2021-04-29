Pixar выпустит новый мультфильм

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 270
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 216
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 513
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 783
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 432
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 333
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 729
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
6
5
10
21
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Украинский гитарист выпустил инди-альбом в Берлине
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Правда о ЧАЭС: тематическая подборка фильмов и изданий к годовщине трагедии
Фильм шел с пометкой &quot;не для села&quot;
Фильм шел с пометкой "не для села"
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Казнили выдающегося теоретика украинского танца
Netflix снимет продолжение хита &quot;Достать ножи&quot; с Дэниелом Крейгом
Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
Видео
Все видео
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Вышел тизер драматического киномюзикла "Вестсайдская история" Стивена Спилберга
Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны
Украинские киношники не хотят разговаривать ни о чем другом, кроме войны
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 270
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1026
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 918
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 108
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 00:45

Pixar выпустит новый мультфильм

  Комментировать
Pixar выпустит новый мультфильм
Студия Pixar выпустит новый мультфильм "Лука" о мальчике из итальянского прибрежного города. Фото: Pinterest

Вышел дублированный трейлер мультфильма студии Pixar "Лука".

Мальчик Лука проводит лето в прибрежном итальянском городке, где много мороженого и пасты. Любит ездить на скутере со своим лучшим другом. Развлечения заканчиваются, когда узнает секрет: подводный мир населяют морские чудовища из другого мира, по сюжету.

Режиссером выступил Энрико Касароса, который участвовал в создании мультфильмов "Рататуй" и "Тайна Коко". Продюсером стала Андреа Уоррен, которая работала над "Тачками-3". Премьеру запланировали на 17 июня 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рекорд за всю историю проведения: "Оскар" собрал мизерное количество просмотров

Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Режиссеры - Питер Доктер и Кэмп Паеурс.

Пианист Джо Гарднер живет в Нью-Йорке и преподает музыку в средней школе. Мечтает профессионально играть джаз. Но его мать хочет трудоустроить Джо на полный рабочий день из-за страха остаться без денег. Джо не слушается и идет на прослушивание в группу Доротеи Уильямс. Успешно его проходит. Но на обратном пути попадает в аварию. Не умирает, а становится душой, что должна найти свое предназначение и помочь это сделать другим, по сюжету.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Pixar выпустит новый мультфильм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 10755
(PR)
(PR) Просмотров: 7398
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6444
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6336
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5220
Культура
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
 Просмотров: 216
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
Фильм украинского режиссера победил на кинофестивале в Германии
 Просмотров: 189
Ди Каприо снимет ремейк оскароносного фильма
Ди Каприо снимет ремейк оскароносного фильма Просмотров: 261
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
 Просмотров: 477
Рекорд за всю историю проведения: "Оскар" собрал мизерное количество просмотров
Рекорд за всю историю проведения: "Оскар" собрал мизерное количество просмотров Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
4
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 92
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть