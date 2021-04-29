Студия Pixar выпустит новый мультфильм "Лука" о мальчике из итальянского прибрежного города. Фото: Pinterest

Вышел дублированный трейлер мультфильма студии Pixar "Лука".

Мальчик Лука проводит лето в прибрежном итальянском городке, где много мороженого и пасты. Любит ездить на скутере со своим лучшим другом. Развлечения заканчиваются, когда узнает секрет: подводный мир населяют морские чудовища из другого мира, по сюжету.

Режиссером выступил Энрико Касароса, который участвовал в создании мультфильмов "Рататуй" и "Тайна Коко". Продюсером стала Андреа Уоррен, которая работала над "Тачками-3". Премьеру запланировали на 17 июня 2021 года.

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Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Режиссеры - Питер Доктер и Кэмп Паеурс. Пианист Джо Гарднер живет в Нью-Йорке и преподает музыку в средней школе. Мечтает профессионально играть джаз. Но его мать хочет трудоустроить Джо на полный рабочий день из-за страха остаться без денег. Джо не слушается и идет на прослушивание в группу Доротеи Уильямс. Успешно его проходит. Но на обратном пути попадает в аварию. Не умирает, а становится душой, что должна найти свое предназначение и помочь это сделать другим, по сюжету.