Писательница сожгла свои книги

 
Ексклюзивы
1/5
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 531
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 63
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 432
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 855
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 675
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 387
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1089
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1935
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
5
5
25
5
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
Видео
Все видео
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 279
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 378
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 513
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 621
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
среда, 09 июня 2021 00:45

Писательница сожгла свои книги

  Комментировать
Писательница сожгла свои книги
Английская писательница сожгла свои книги, потому что обложки оформили вроде как для низкосортной литературы. Фото: Twitter

Английская писательница Джанет Уинтерсон сожгла свои книги, которые недавно были переизданы. Ее возмутило оформление обложки.

Джанет Уинтерсон считает, что издатель поставил на обложки такие цитаты из аннотаций, которые представляют ее работы как низкосортную литературу.

"Ненавижу уютные маленькие "семейные" рецензии на новых обложках моих книг. Превратили меня в автора низкосортной художественной литературы для женщин! В моих книгах нет ничего игривого, странного. Поэтому я поджигаю их", - говорит Уинтерсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Книжный арсенал" объявил программу

Среди сожженных книг были "Страсть", "Письмена на теле", "Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь" и "Энергетическая книга".

Свою первую работу Джанет Уинтерсон опубликовала в 26 лет. В 1985-м повесть отметили Витбредивською премией - одной из наиболее авторитетных литературных наград Великобритании. Книга легла в основу минисериала, который в 1992-м был удостоен премии BAFTA как лучшее драматическое телешоу. В 2006 году писательница получила орден Британской империи за заслуги в литературной деятельности.

Уинтерсон в основном пишет в жанре магического реализма. Исследует границы физического и реального мира, ставит вопрос гендера и сексуальной идентичности, также изучает взаимосвязь между людьми и технологиями.

Сделала каминг-аут в 16 лет. С 2015 года Уинтерсон состоит в браке с писательницей и психотерапевткою Сьюзи Орбах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Писательница сожгла свои книги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 11880
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4806
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 4653
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3843
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 3672
Культура
Экранизируют запрещенный Голливудом сценарий
Экранизируют запрещенный Голливудом сценарий Просмотров: 387
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
 1 Просмотров: 531
Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей"
Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей" Просмотров: 63
Украинец сыграет главную роль во французском сериале
Украинец сыграет главную роль во французском сериале Просмотров: 216
Шарлиз Терон и реперша-стриптизерша: показали женских персонажей "Форсажа"
Шарлиз Терон и реперша-стриптизерша: показали женских персонажей "Форсажа" Просмотров: 378
Больше всего комментируют
27
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
15
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
11
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
6
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
3
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 2
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть