Английская писательница сожгла свои книги, потому что обложки оформили вроде как для низкосортной литературы. Фото: Twitter

Английская писательница Джанет Уинтерсон сожгла свои книги, которые недавно были переизданы. Ее возмутило оформление обложки.

Джанет Уинтерсон считает, что издатель поставил на обложки такие цитаты из аннотаций, которые представляют ее работы как низкосортную литературу.

"Ненавижу уютные маленькие "семейные" рецензии на новых обложках моих книг. Превратили меня в автора низкосортной художественной литературы для женщин! В моих книгах нет ничего игривого, странного. Поэтому я поджигаю их", - говорит Уинтерсон.

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Среди сожженных книг были "Страсть", "Письмена на теле", "Пьеса для трех голосов и сводни. Искусство и ложь" и "Энергетическая книга".

Свою первую работу Джанет Уинтерсон опубликовала в 26 лет. В 1985-м повесть отметили Витбредивською премией - одной из наиболее авторитетных литературных наград Великобритании. Книга легла в основу минисериала, который в 1992-м был удостоен премии BAFTA как лучшее драматическое телешоу. В 2006 году писательница получила орден Британской империи за заслуги в литературной деятельности.



Уинтерсон в основном пишет в жанре магического реализма. Исследует границы физического и реального мира, ставит вопрос гендера и сексуальной идентичности, также изучает взаимосвязь между людьми и технологиями.



Сделала каминг-аут в 16 лет. С 2015 года Уинтерсон состоит в браке с писательницей и психотерапевткою Сьюзи Орбах.