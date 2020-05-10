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вторник, 12 мая 2020 04:45

Писатель рассказал о месте литературы во времена соцсетей

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Писатель рассказал о месте литературы во времена соцсетей
Говорить просто о сложном - принцип, который я не предал - Дорж Бату. Фото: facebook.com

Как показывает практика, чем безумнеее замысел, тем удачнее.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Дорж Бату. Рассказал о своем новом романе "Моцарт 2.0", который вышел во львовском "Видавництві Старого Лева".

По сюжету, австрийский композитор Вольфганг Амадеус Моцарт попал в современный Нью-Йорк. Без денег, документов, жилья, родных и друзей. Но у него есть возможность прожить заново, как того хочет. Без требований отца, общества, обстоятельств.

"Говорить просто о сложном - принцип, который я не предал, - говорит Бату. - Здесь нет философских сентенций. Юмор лежит на поверхности. Это ситуации, в которые попадает Моцарт, учитывая разный менталитет, правила поведения, восприятие окружающего мира. В то же время в романе есть рассуждения о проблемах отношений, ответственности, реализации таланта. Есть темы мафии, торговли наркотиками, мигрантов. Моцарт - нелегал, он без документов.

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После прочтения произведения, возможно, кто-то заглянет в Википедию. Кто-то больше будет слушать музыку. Кто-то удивится, что "Турецкий марш" - это третья часть Сонаты №11 ля мажор. Будет знать, когда и почему была написана. Поэтому это еще и элемент образования. Популяризация науки и культуры. Прикольно было бы, если бы Шевченко или Сковорода могли перемещаться во времени и рассказывать детям о том, что думают.

Место литературы во времена соцсетей такое же, как и раньше. Знакомить людей с историями и героями, делиться размышлениями и чувствами. Не нуждается в том, чтобы "держаться на плаву". Ведь жизнь есть не только вне океана, но и в его глубинах. Вопрос в том, чем дышать - кислородом из воздуха или из воды. С появлением кинематографа все думали, что театр умрет. С появлением телевидения - что умрут и кино, и театр. Так же и с интернетом. Но все существует, разве что видоизменяется".

Полное интервью с Доржем Бату читайте в журнале "Країна" от 7 мая.

Настоящее имя Доржа Бату - Андрей Васильев. Родился 21 декабря 1977 года в городе Улан-Удэ, Бурятия, в семье музыкантов. Отец был исполняющим обязанности министра культуры республики. Окончил Бурятский государственный университет. По образованию историк-востоковед, специалист по истории Китая. В 2002-м переехал в Украину, выучил язык. Работал журналистом на телеканалах "Интер", "1 + 1". Через девять лет перебрался в США. Был корреспондентом "Голоса Америки" и "ТСН". Член медиакорпуса ООН. С 2013 года работает в авиакосмической отрасли. Оператор коррекции траекторий Центра управления полетами в космическом агентстве NASA. Ведет украиноязычный блог в Facebook. Автор дилогии "Франческа. Повелительница траекторий" и "Франческа. Обладательница офицерского жетона", романа "Моцарт 2.0". В браке с американской дизайнеркой украинского происхождения Яриной Жук. Воспитывают дочерей Софию и Кристину. Живет в Вашингтоне.

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