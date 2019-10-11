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суббота, 12 октября 2019 21:45

Pianoбой записал новый альбом вместе с фанами

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Выход нового альбома анонсировал музыкант Дмитрий Шуров, который выступает под псевдонимом Pianoбой. Пластинка называется "Сьогодні Це Мі".

Участники фан-клуба Шурова pianofamily приняли участие в записи хоров, ударов, криков, звуков леса и природы для нескольких песен альбома.

"Я всегда мечтал, чтобы эти ощущения сотворчества автора-слушателя были в альбоме Pianoбоя и я искал способы, как это сделать, — говорит Дмитрий Шуров. — В результате в альбом, в котором уже есть барабаны, записанные в больших комнатах, масштабные струнные оркестры и урбанистические звуки, я решил добавить ценную частицу — энергетику наших фанов. Мы собрались вместе в большой уютной студии, послушали новейшие песни, и записали для них хоровые партии".

Автор: пресслужба
 

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Дмитрий Шуров — 37-летний украинский музыкант, солист проекта Pianoбой с 2009 года. В прошлом — пианист групп "Океан Эльзы" (2001-2004) и "Земфира" (2006-2009).
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