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пятница, 03 сентября 2021 14:53

Певица сняла клип на gentle rock сингл в самом старом университете Украины

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Певица сняла клип на gentle rock сингл в самом старом университете Украины
Maksiuta презентовала клип, который сняла в КПИ. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Исполнительница Maksiuta выпустила видеоработу на песню Illusions. Съемки проходили в одном из самых старых университетов Украины - Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Главными героями в клипе есть классические типажи студентов: вежливой девушки и грубого хулигана. По сюжету, внутренние фантомы героини, которые воплощают разные эмоции, мешают ей встретиться с тем, кто на самом деле является иллюзией.

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"Это очень важная для меня песня. Она была написана и записана в США, видео снимали в Украине. Мне хотелось собрать эмоции и энергии со всего мира. Когда я послала сингл режиссеру Станиславу Морозову, он сразу предложил мне сюжет, который откликнулся. Во первых, я люблю Киев, его людей и архитектуру. А КПИ - тот же университет из молодежных американских сериалов", - прокомментировала певица.

Авиакомпания SkyUp Airlines выбрала новый сингл Just Fly Макса Барских международным саундтреком. Ранее представили ​​новую форму оранжевого цвета сотрудников SkyUp Champions в коллаборации с украинскими модными брендами. А клип Just Fly подхватывает оранжевую волну и превращает символику авиалиний в модный тренд.

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