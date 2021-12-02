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четверг, 02 декабря 2021 13:02

Певица Shadu вспомнила, как встречала Новый год на паспортном контроле

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Блогер и певица Shadu рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне празднования Нового года.

"Мы собирались в романтическую поездку на Новый год, выбрали экзотическую страну с белыми пляжами – Доминикану. Билеты купили на 30 декабря, туроператор обещал, что все будет окей, и 31 декабря мы отпразднуем Новый год уже в Доминикане. Я долго готовилась к этой поездке, ведь никогда раньше не праздновала Новый год в теплой стране", – вспомнила она.

Автор: предоставлено пиар-агентом певицы
  Блогер и певица Shadu рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне празднования Нового года
Блогер и певица Shadu рассказала историю, случившуюся с ней и ее мужем накануне празднования Нового года

В день перелета супруги сначала приземлились в Париже. Через 2 ч. после этого должен был быть вылет в Путно-Кана.

"Но рейс сначала задержали на час, потом на два. Когда начали пассажирам разносить воду и круассаны, я поняла, что дела плохи. Так прошло пять часов ожидания. И даже, несмотря на разницу во времени с Доминиканой, я понимала, что ни на какую вечеринку в отеле мы уже не успеваем", – рассказала певица.

Автор: предоставлено пиар-агентом певицы
  Под бой курантов пара стояла на паспортном столе в Доминикане
Под бой курантов пара стояла на паспортном столе в Доминикане

Под бой курантов пара стояла на паспортном столе в Доминикане.

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"Когда наконец-то мы пошли на посадку, я уже не хотела никакого Нового года. Мне было очень обидно. Но, слава Богу, у меня позитивный муж. Он сказал, что не важно где праздновать Новый год, а главное - с кем. И это было самое веселое празднование в моей жизни",- подчеркнула блогер.

В этом году она планирует встретить Новый год в семейном кругу.

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Публикация от SHADU (@offi_shadu)

С 16 декабря в Киеве откроются 14 новогодних локаций для киевлян и гостей города. В этом году обустроить новогодние локации дали возможность разным командам.

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декабря

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