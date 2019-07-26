Певица Луна даст концерт на секретной площадке

В конце сентября певица Луна представляет 5-й альбом. the-flow.com

11 октября пройдет концерт певицы Луна в Киеве. На выступлении она презентует новый альбом, выход которого запланирован на конец сентября. Место проведения пока не сообщается, по словам организаторов, это секретная площадка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы выступили на шоу "Америка ищет таланты"

Концерт называется "Транс", будет сопровождаться визуальными электронными эффектами. Вместе с анонсом концерта, певица презентовала клип "Дельфины".

Луна - бывший проект украинского продюсера Юрия Бардаша, известного по продюсированию Quest Pistols, "Нервы" и участия в рэп-группах "Грибы" и YOURA. С 2012-го певица была женой Бардаша, пара розлучился 2019-го. Артистка заявила, что поползновений изменения имени с Кристины Бардаш на Кристину Луну.