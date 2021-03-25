Певица эротизирует Иисуса и воспевает Америку

Американская певица Лана Дель Рей выпустила первый за последние два года альбом Chemtrails Over the Country Club. В клипе на титульный трек White dress катается на роликах в американской пустыне, среди ветряков и кактусов. Фото: Instagram

Американская певица Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома под названием Rock Candy Sweet, дословно как "Каменная конфетка".

Только за неделю до этого выпустила первый за последние 2 года альбом Chemtrails Over the Country Club. В него вошло 11 композиций.

В январе этого года представила титульный трек White dress и видеоклип к нему. В нем катается на роликах в американской пустыне, среди ветряков и кактусов. Как пишет Pitchfork, в клипе Лана Дель Рей ездит по Арканзасу, Небраске и Оклахоме, пропагандирует скромную жизнь официантки, эротизирует Иисуса и использует местный диалект.

"Этот альбом не изменит мир, независимо от того, что думает Лана Дель Рей. Но для своих поклонников она создала целый мир, который заслуживает уважения. Другой вопрос, как долго она сможет поддерживать интерес к нему", - говорится в The Times.

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В Vulture же считают, что альбом ничем не отличается от любого предыдущего проекта Ланы Дель Рей: "Разочарованы, потому что это всегда одинаковые обложки и двойные стандарты в музыке, связанные с расизмом".

Заметили такие типичные детали для песен Ланы Дель Рей: много сигарет, бирюзовые украшения, телевизор в углу второго этажа американского дома. Песня Wild at Heart является отсылкой к фильму Дэвида Линча 1990-го.

Лана Дель Рей не выпускала альбомы 2 года в том числе из-за скандала, в который попала в мае 2020-го. Написала пост, в котором осудила певиц Cardi B, Ники Минаж, Бейонсе, Doja Cat и т.д.. По ее словам, прославились песнями о собственной сексуальности, стриптизе, сексе и изменах, а ей нельзя воспевать образ влюбленной, слабой белой девушки, находящейся в неидеальных отношениях: "Мне надоели обвинения, что я показываю насилие, как нечто гламурное. Я пою о реалиях отношений, которые мы сейчас видим по всему миру и которые в основном являются эмоционально абьюзивнимы. Я феминистка, но должно быть место для хрупких самобытных девушек, у которых забирают голос сильнее мужчины и женщины". Лану Дель Рей обвинили в расизме, потому что большинство перечисленных ею певиц - темнокожие. Лана ответила только "от*битесь".