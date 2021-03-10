Певец The Weeknd установил исторический рекорд

Клип канадского певца The Weeknd на песню Blinding Lights является оммажем на фильмы "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Джокер" и "Казино". Фото: Rolling Stone

Песня Blinding Lights канадского певца The Weeknd стала первой в истории, которая продержалась в первой десятке рейтинга Billboard Hot 100 в течение года.

"С момента запуска культового чарта 4 августа 1958 года не было ни одной песни, которая оставалась бы в топ-10 в течение целых 52 недель. Конечно, The Weeknd не получил номинации на "Грэмми", на которую надеялся, но устойчивый успех Blinding Lights, возможно, является более значительной победой ", - пишет Consequence of Sound.

За отсутствие номинации певец обвинял "Грэмми" в коррупции. По его словам, лишили премии за выступление на Super Bowl 2021.

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Предыдущий рекорд принадлежал исполнителю Post Malone's с песней Circles. Продержалась 39 недель.

Blinding Lights выполнена в стиле 1980-х. В ней говорится о тяжелых отношениях и городе Лас-Вегас, штат Невада. Когда The Weeknd работал над треками, вдохновлялся книгой Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Песня входит в альбом After Hours, который посвящен фильму Мартина Скорсезе "После работы" 1985 года.