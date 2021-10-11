Петиция о запрете артистам из России выступать набрала 25 тыс.

Петиция с требованием полностью запретить артистам из России выступать до деоккупации Крыма и возвращения под контроль Киева восточных границ набрала 25 тис. голосов.

Теперь на петицию должен отреагировать президент Украины Владимир Зеленский.

Петицию основал телеведущий Игорь Кондратюк.

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"Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и развязывание Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев", - написал Кондратюк.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.