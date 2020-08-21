Первую постановку "Лесной песни" назвали исключительно удачной

Автор: ukrdrama.dp.ua Днепровский театр имени Шевченко (на фото) был основан в 1918 году в Киеве указом гетмана Украинского Государства Павла Скоропадского как Государственный драматический театр. Первой премьерой стала первая постановка "Лесной песни" Леси Украинки

23 августа 1918 года Совет министров Украинского Государства принял постановление об основании в Киеве Государственного драматического театра. Это был первый профессиональный театр Украины, который имел статус государственного.

Постановление Совета министров утвердил гетман Павел Скоропадский. Театру были предоставлены таможенные льготы и право иметь собственную печать с государственным гербом. Большинство должностей освобождалась от мобилизации. Содержание предполагалось на собственные доходы с помощью от государства. Сотрудники были приравнены к государственным служащим, поэтому они и их семьи получали право на пенсию и другие льготы.

В день создания приняли и постановление об ассигновании 327.400 карбованцев.

Согласно статуту, целью Государственного драматического театра было "введение в репертуар украинского театра всемирного драматического репертуара, из-за чего должно прийти распространение среди масс населения Украины культуры и знания. Приготовление сознательных в европейском репертуаре режиссеров и актеров. Представление образцовых пьес, исключительно на высокохудожественных основаниях, что непременно должно повысить театральное дело в Украине".

Директором выбрали режиссера Бориса Крживецкого, который работал в России и вводил принципы реалистично-психологического театра. Стал соорганизатором вместе с постановщиком и актером Александром Загаровым, приглашенным на должность главного режиссера. Оба были воспитанниками театрального деятеля украинского-армянского происхождения Владимира Немировича-Данченко.

Начать показы планировали 26 ноября 1918-го. Но произошла двухдневная задержка, потому что должны были завершить техническую часть спектаклей. Кроме того, директор жаловался на полное отсутствие зрителей во всех театрах города.

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Первый театральный сезон открылся 28 ноября драмой-феерией "Лесная песня" Леси Украинки в постановке Крживецкого в здании на ул. Меринговской, 8. Сейчас - ул. Заньковецкой. Пресса признала спектакль как исключительно удачный, поскольку "украинская сцена до сих пор еще не видела такой тщательной подготовки". Впервые в Украине были применены объемные декорации: стволы деревьев, фактурные - под кору, в полу были прорезаны люки, замаскированные тростником, из которых появлялись водяные существа.

Второй премьерой шел "Извозчик Геншель" немецкого драматурга Герхарта Гауптмана в постановке Загарова.

Труппа Государственного драматического театра насчитывала 38 актеров. Загаров также предпринял попытку привлечь к коллективу Марию Заньковецкую. Она начала репетиции роли фру Альвинг в "Привидениях" Генрика Ибсена. Но болезнь помешала продолжить эту работу.

В начале своего существования заведение имело неофициальное название "театр европейского репертуара". Подавляющее большинство постановок - это была западная классика. "Привидения", "Нора", "Подпорки гражданства" Генрика Ибсена, "Ткачи" Герхарта Гауптмана, "Мирандолина" Карло Гольдони, "Свадьба Фигаро" Пьера Бомарше, "Тартюф" Мольера. Также среди первых спектаклей были "Ложь", "Дисгармония", "Панна Мара", "Между двух сил" Владимира Винниченко.

15 марта 1919-го по приказу большевиков киевские театры национализируются и переименовываются. Государственный драматический театр получает название Первый театр Украинской Советской Республики имени Шевченко. Впоследствии по указанию сверху год основания заведения сменили на 1919-й. Таким образом советская власть попробовала отсечь первый год работы театра при Украинском Государстве.

В 1927-м театр переведен из Киева в Днепропетровск. Сейчас - Днепровский национальный академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко.

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Павел Скоропадский считал открытие Государственного драматического театра наиболее весомым достижением в театральной сфере за время своего политического руководства. Вспоминал, что заведение сыграло очень благородную роль в культурной истории Украины. Был доволен творческим составом и восприятием спектаклей столичной публикой. По словам Скоропадского, до того украинский театр существовал с определенным репертуаром, который мало менялся и не шел далее спектаклей вроде "Наталки Полтавки". "Не выходил за рамки местного, не был знаком с европейским репертуаром. А целью Государственного драматического театра было выйти на широкую дорогу мирового искусства, вместе с тем знакомя нашу киевскую публику, невежественную во всем, что касается Украины и украинского языка".