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понедельник, 15 октября 2018 15:30

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

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Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське
Киевский театр Леси Украинки открыли в помещении бывшего цирка Бергонье


15 октября 1926 в Киеве первое представление дал театр русской драмы им. Леси Украинский. В здании бывшего цирка Бергонье режиссер Юрий Лавров поставил пьесу Бориса Ромашова "Конец Криворильська".
В ней комсомольцы борятся за светлое коммунистическое будущее, переименовывают родной город Криворильськ на Ленинск.
Труппа вновь киевского театра состояла из бывших актеров Николая Соловцова. В 1891 году антипринер создал в Киеве театр, ставили преимущественно модных в то время Гоголя, Чехова, французские водевили.
Имя классика Леси Украинский Киевский театре русской драмы получил в 1941 году. Популярним его спектаклем была постановка перевода драмы классика украинской литературы "Каменной властелин"
В течение первого и последующих сезонов в театре Леси Украинский работали Михаил Романов, Юрий Лавров, Мария Стрелкова, Евгения Опалова, Виктор Добровольский.

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1951-1963 годах главной звездой Театра Леси Украинский был выпускник МХАТа Олег Борисов. Актер вспоминал, что после роли цирюльника Свирида Голохвастова в комедии Виктора Иванова "За двумя зайцами" мог спокойно зайти на Бессарабский рынок и хорошо пообедать. Торговцы угощали Олега Ивановича и через много лет после его переезда из Киева в Лениград.
В разные годы на сцене столичной русской драмы играли также Лариса Кадочникова, Кирилл Лавров, Ада Роговцева, Валерия Заклунная.

Автор: Тимошенко Олеся
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Дата
15
октября

Первое представление театра Леси Украинки было о Криворильське

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