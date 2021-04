Альбом Дэвида Боуи The Man Who Sold The World был записан в 1970 году. Теперь его перевыпустят. Фото: Amazon

Перевыпустят альбом Дэвида Боуи The Man Who Sold The World. Был записан в 1970 году.

Пластинка будет называться The Width of a Circle, в нее войдут неизданные ранее композиции британского музыканта. В переиздании будет несколько новых синглов, а также восстановлены записи живых выступлений.

Набор из двух компакт-дисков будет включать 21 трек. Ожидается, что диски поступят в продажу 28 мая.

The Man Who Sold the World Дэвид Боуи записал в 1970 году. Одноименную заглавную песню из этой пластинки позже исполнил Курт Кобейн на своем знаменитом концерте Unplugged в 1993 году. Осенью прошлого года по случаю 50-летия альбома вышло переиздание The Man Who Sold the World. Особенностью релиза стало возвращение ему первоначального названия — Metrobolist.