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понедельник, 07 сентября 2020 10:00

Парижане в отчаянии: поэта Гийома Аполлинера арестовали за похищение "Моны Лизы"

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Парижане в отчаянии: поэта Гийома Аполлинера арестовали за похищение &quot;Моны Лизы&quot;
"Джоконда". Портрет нарисовал художник Леонардо да Винчи между 1503 и 1505 годами livejournal.com

7 сентября 1911 года в Париже арестовали поэта Гийома Аполлинера. Его обвинили в похищении из Лувра "Джоконды" Леонардо да Винчи.

Следствие продолжалось уже 17 дней.

Исчезновение шедевра из музея заметил художник Луи Беру. Он должен был сделать копию наиболее известного полотна да Винчи. Однако вместо портрета Моны Лизы увидел только крюки от креплений картины.

Интерес к загадочному исчезновению "подогревал" и тот факт, что полотно похитили из Le Salon Carr - так называемого "непроницаемого зала" Лувра. По стечению обстоятельств незадолго до резонансного преступления директор музея заверил общественность, что украсть экспонаты из этого помещения попросту невозможно.

Под подозрение полиции попадали все, кто имел хоть какое-то отношение к картине. Время шло. Следователи в отчаянии цеплялась за любые ниточки. Так очередь дошла и к Гийому Аполлинеру.

Среди доказательств были эпатажные угрозы 31-летнего поэта сжечь Лувр ради "обновления искусства". К тому же секретарем Аполлинера служил Жери Пьер. Последнего подозревали в краже нескольких статуэток из Лувра. А когда исчезла "Джоконда" он спешно покинул французскую столицу. По одной из версий Пьер бежал в Египет, но точно об этом ничего не известно.

В то время как Жери спасается бегством, полиция заключает Гийома Аполлинера под стражу. Аполлинер за решеткой тюрьмы Санте провел пять суток. Его освободили за недостаточностью улик.

Поэт вышел на свободу и получил поддержку общественности. Однако эта история едва не поставила крест на его дружбе с художником Пабло Пикассо. Его также обвиняли в краже "Джоконды". Чтобы отвести от себя подозрения, заявил, что не знаком с Гийомом. Впоследствии Пикассо искренне раскаялся за тот поступок.

Также, существует версия, что именно из-за скандала с картиной Гийом Аполлинер потерял возможность получить в 1913 году Гонкуровскую премию. Ею могли отметить сборник "Алкоголи".

После конфуза с заключением поэта следствие зашло в тупик. Парижане были в отчаянии. В прессе постоянно появлялась просьба вернуть "Джоконду" в музей.

Точку в этой истории удалось поставить через два года. Вором оказался итальянец Винченцо Перуджа. Мужчина был одним из сотрудников музея. В его обязанности входило обновление защитного стекла на экспонатах. Он завернул "Джоконду" в рабочую одежду и оставил Лувр, не вызвав никаких подозрений.

Задержали Винченцо во Флоренции. Он проживал в гостиничном номере и прятал полотно в чемодане с двойным дном. Похитителя шедевра приговорили к 380 дням заключения. Однако на свободу он вышел досрочно. Смягчающим обстоятельством признали желание итальянца вернуть портрет Моны Лизы в родной город да Винчи.

Эта картина была одним из самых любимых творений мастера. Он не только возил полотно с собой, но и называл его "самым большим своим достижением". До похищения "Джоконда" стала легендарным экспонатом Лувра.

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"Несмотря на репутацию величайшего в мире произведения искусства, "Мона Лиза" была совсем небольшой картиной, размером тридцать один на двадцать один дюйм, то есть даже меньше репродукций с ее изображением, продававшихся в сувенирном киоске Лувра. Она висела на северо-западной стене за пуленепробиваемым стеклом толщиной два дюйма. Написана она была маслом по дереву, на популярной в те времена среди живописцев доске из тополя, а словно затягивающая полотно туманная дымка свидетельствовала об умении да Винчи пользоваться техникой сфумато, создававшей эффект плавного перехода одной формы в другую", - так описывает "Джоконду" американский писатель Дэн Браун в своем бестселлере "Код да Винчи".

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Дата
07
сентября

Парижане в отчаянии: поэта Гийома Аполлинера арестовали за похищение "Моны Лизы"

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