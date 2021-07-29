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пятница, 30 июля 2021 09:05

"Память рождается из любви" - открыли выставку картин из артбука Жадана
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Художница Екатерина Косьяненко стоит у своей картины "Переход" во время презентации выставки "Список кораблей" в Национальном художественном музее Украины. Работа стала одной из 9 иллюстраций сборника стихов Сергея Жадана
Фото: Александр Заклецкий
Сергей Жадан читает свои стихи в НАМУ. В артбук "Список кораблей" вошли 60 его стихотворений
Министр культуры Александр Ткаченко посещает выставку
Справа налево: основатель издательства Meridian Czernowitz Святослав Померанцев, поэт Сергей Жадан, художница Екатерина Косьяненко, поэтесса Екатерина Калитко, куратор проекта Татьяна Швед-Бескоровайная

В NAMU - Национальном художественном музее Украины - 28 июля открылась выставка работ из артбука Сергея Жадана "Список кораблів". Продлится до 8 августа.

Семь из девяти картин художница Екатерина Косьяненко создала специально для книги. Тема серии - человек в современной урбанистической среде.

Выставку планировали провести в 2020 году, однако не удалось из-за карантина.

"За это время я издал еще три книги и написал две (в этом году Meridian Czernowitz выдали поэзии "Псалом авиаціі" и либретто оперы "Вишиваний. Король України", кроме того - сборник Бертольта Брехта "Похвала діалектиці" в переводе Жадана. - Gazeta.ua). Шучу, что пишу так много, что читать все успевает разве что мой издатель", - говорит Сергей Жадан. На презентации выставки он читал свои стихи.

"Работы Кати обладают удивительным свойством возвращать свет прошлому, наполнять его живым дыханием и значением, - говорит Жадан. - Архаическое в этом случае просто вынимается из временной исторической условности, становясь созвучным тому, что мы привыкли видеть вокруг себя. Это не осовременивание прошлого - скорее уравновешивание того, что было, с тем, что непременно произойдет".

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Сборник "Список кораблів" вышел в прошлом году в издательстве Meridian Czernowitz. В нем 60 стихотворений.

"60 стихотворений о памяти, рождающейся из любви, и об огне, после которого остается нежность. 60 попыток описать свет и рассказать о воздухе над городом. 60 отрывков чужих разговоров, 60 голосов, которыми наполняются весенние сумерки. "Список кораблів" - это список тех, кто ушел, но кого нельзя забыть. Список имен, которые сопровождают тебя всю жизнь. Список городов, где тебя всегда ждут. Видимо, самая интимная и болезненная книга автора", - говорят в издательстве.

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Иллюстрации художницы стали визуальным аналогом поэзии, объединяющую современную украинскую обыденность и библейские аллюзии, говорят организаторы выставки.

В этом году Косьяненко иллюстрировала также поэтический сборник Екатерины Калитко "Орден мовчальниць".

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В Национальном художественном музее Украины в августе прошлого года обвалилась часть фасада. Сейчас идет реставрация. Попасть в музей можно только через служебный вход, с тыльной стороны здания.

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Дата
30
июля

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