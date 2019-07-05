От Триполья до Киевской Руси - в столичном музее открылась выставка древностей

В столичном Музее истории Киева открылась выставка артефактов древней истории "Украина – Миру". Выставку совместно организовали Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева" и Музей исторического и культурного наследия "ПЛАТАР", представивший коллекцию реликвий.

"Эта выставка демонстрирует все величие нашего исторического наследия – от тех времен, когда начинала зарождаться украинская государственность, традиции и духовность. Мы должны помнить о вкладе наших предков в историю человечества, в создание европейской цивилизации. Этому нужно учить детей, прививать каждому из них гордость за то, что они родились на этой земле. Культура открывает возможность объединять людей с разными взглядами, с разной религией, но с одним желанием – делать Украину счастливой и успешной", – говорит меценат и сооснователь Музея "ПЛАТАР" Сергей Тарута.

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Реликвии из коллекции Музея исторического культурного наследия "ПЛАТАР" открывают посетителям возможность окунуться в мир древней истории Украины - от времен Триполья - одной из древнейших земледельческих цивилизаций, которая сейчас насчитывает 7500 лет, через времена скифов к произведениям эпохи Киевской Руси - расцвета украинской государственности в Средневековье - Х-ХII вв.

Экспозиция будет открыта до 13 августа. Вход свободный.

Самую большую в мире мозаику откроют публике в этом году в городе Антакья, Турция. Она станет экспонатом недавно построенного на базе отеля местного музея. Мозаику открыли в 2010-м, ей 1300 лет. Имеет площадь 9 тыс. кв. м. Археологи считают, что эта огромная мозаика со сложной геометрией принадлежала общественному зданию в древнем городе империи Селевкидов - Антиохии. Дом повредили землетрясения 526 и 528 годов, но мозаика осталась почти нетронутой.