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вторник, 24 ноября 2020 18:14

От создателей "Симпсонов": на экранах появится аннимационная комедия о пончиках-хомяках

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От создателей &quot;Симпсонов&quot;: на экранах появится аннимационная комедия о пончиках-хомяках
Новый анимационный фильм от создателей "Симпсонов". ФОто: кадр с фильма "Пончары"

Анимационная комедия от режиссера "Симпсонов" Дэвида Силвермана "Пончары. Глобальное закругления " выйдет на украинские экраны в 1-й квартал 2021 года.

Подробностями поделилось издание "Вольга-Украина".

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Джоэль Х. Коэн, Джон Фринк и Роб Лазебник, которые также работали над "Симпсонами", создали сценарий к анимайцийной картине.

Главными героями ленты стали странные создания Пончары - смесь округлых пончиков и пушистых хомяков. По сюжету, 2 созданий затягивает петля времени и они узнают, что вымрут, как динозавры. Героям нужно изменить ход истории, поэтому они отправляются в путешествие эпохами.

1-й трейлер полнометражного фильма "Том и Джерри" представила студия Warner Bros. Лента будет сочетанием анимации и игры живых актеров.

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ноября

Вышел сериал о Муссолини

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