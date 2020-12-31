Освободили женщину, пытавшуюся убить президента США

На момент совершения преступления женщине было 45 лет. Она принадлежала к членам левой политической группировки с радикальными взглядами. Несколько месяцев до покушения на президента она была информатором ФБР. После ареста говорила, что боялась смерти. Мол, ее могли убить прежние работодатели или коллеги по партии. Поэтому из отчаяния решила всем заявить о себе. Фото: CNN

1 января 2008 года после 32 лет заключения, вышла на свободу в то время 77-летняя американка Сара Джейн Мур. Сидела за решеткой за неудачную попытку убийства тогдашнего президента США Джеральда Форда.

22 сентября 1975 года глава государства выходил из отеля в Сан-Франциско, когда женщина достала из-под пальто револьвер и прицелилась. Расстояние между ней и президентом было 12 м. Женщину заметил бывший морской пехотинец Оливер Сипл. Подтолкнул ее руку, и пуля пролетела в нескольких метрах от Форда. Это был второй покушение за 17 дней.

- Ход ее мыслей очень напоминал список покупок: завести сына в школу, убить президента, забрать сына из школы, - рассказывает Фрэнк Белл, адвокат Сары Джейн Мур.

На момент совершения преступления женщине было 45 лет. Принадлежала к членам левого политического группировки с радикальными взглядами. За несколько месяцев до покушения на президента была информатором ФБР. После ареста говорила, что боялась смерти. Мол, ее могли убить бывшие работодатели или коллеги из партии. Поэтому от отчаяния решила всем заявить о себе.

- Я не хотела никого убивать. Но наступает момент, когда можно сделать заявление, только взяв в руки оружие, - говорила женщина в одном из интервью. Но в остальных говорила совсем другое.

Сара Джейн Мур в школе выступала на театральной сцене. Мечтала о карьере актрисы. Но всю жизнь работала бухгалтером. Ей трудно было найти работу - работодатели не любили Мур за излишнюю болтливость. Она любила изображать из себя аристократку, хотя на самом деле родилась в семье среднего достатка.

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Четыре раза выходила замуж, за одного из мужчин - дважды. Отказалась от трех своих детей и воспитывала только самого младшего Фредерика. Несколько раз проходила курс лечения у психиатра.

За попытку убить президента Сару Джейн Мур приговорили к пожизненному заключению. На свободу она вышла благодаря закону, позволяющему освобождать узников после проведения за решеткой более 30 лет с примерным поведением.

Оливер Сипл, спасший жизнь президенту Форду, не получил ожидаемого признания. Его не пригласили в Белый дом и не выразили публичную благодарность. Когда ветеран войны во Вьетнаме начал об этом говорить в прессе, ему из администрации президента направили письмо с благодарностью. Сипл умер в 1989-м после периода тяжелой депрессии. Он много пил.

Джеральд Форд умер 26 декабря 2006 года.