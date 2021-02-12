"Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах

 
Ексклюзивы
1/5
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 270
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 351
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
2 Просмотров: 603
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 450
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 504
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 315
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 594
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 792
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
4
7
5
5
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Тимоти Шаламе сыграл сына Эдварда Руки-ножницы
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Быть Лесей Украинкой: развенчали мифы о писательнице
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
В свободный доступ выложили документы расстрелянного писателя
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Анджелина Джоли продает картину Черчилля за рекордную сумму
Видео
Все видео
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Первый фильм о легендарном музыканте выходит в прокат
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Marvel, Форсаж, Шьямалан: трейлеры главных кинопремьер года показали на Супербоуле
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Интервью
1/5
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 369
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 450
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 792
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 1017
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 225
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
пятница, 12 февраля 2021 00:45

"Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах

  Комментировать
&quot;Оскар&quot; пройдет одновременно в нескольких местах
Церемония вручения премии "Оскар" будет транслироваться одновременно из нескольких мест. Одна из локаций - театр "Долби" в Голливуде, в течение многих лет был традиционным местом проведения церемонии. Фото: Academy of Art University

Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет одновременно в нескольких местах. По словам организаторов, хотят создать шоу с эффектом личного присутствия, но с карантинными требованиями.

Одна из локаций - театр "Долби" в Голливуде, который на протяжении многих лет является традиционным местом проведения церемонии. Остальные места не уточняется. Имя ведущего также пока не известно.

Номинантов объявят 15 марта. Сама церемония состоится 25 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский фильм сняли с отбора на "Оскар"

Недавно объявили шорт-лист "Оскара" в девяти номинациях. Украинские фильмы в него не вошли.

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал оскароносный фильм "Джокер" 2019-го. Назвал его слишком монотонным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 49241
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 41733
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 18505
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 8865
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 7704
Культура
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
 Просмотров: 270
Одесский кинофестиваль проведут в новом формате
Одесский кинофестиваль проведут в новом формате Просмотров: 36
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
 Просмотров: 351
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
Полтора часа ссорится с любимой - реакция соцсетей на карантинный фильм "Малкольм и Мари"
 Просмотров: 144
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
Смерти давно не боюсь. Знаю, как это, когда вывозят в лес, когда ты опрометчиво занял деньги на фестиваль у бандитов - в свежем номере журнала "Країна" вспоминаем Сергея Проскурню
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
4
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
2
Поймали вандалов, которые повредили памятник Бандере: фото
Голосов: 32
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть