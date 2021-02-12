"Оскар" пройдет одновременно в нескольких местах

Церемония вручения премии "Оскар" будет транслироваться одновременно из нескольких мест. Одна из локаций - театр "Долби" в Голливуде, в течение многих лет был традиционным местом проведения церемонии. Фото: Academy of Art University

Церемония вручения премии "Оскар" в 2021 году пройдет одновременно в нескольких местах. По словам организаторов, хотят создать шоу с эффектом личного присутствия, но с карантинными требованиями.

Одна из локаций - театр "Долби" в Голливуде, который на протяжении многих лет является традиционным местом проведения церемонии. Остальные места не уточняется. Имя ведущего также пока не известно.

Номинантов объявят 15 марта. Сама церемония состоится 25 апреля.

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Недавно объявили шорт-лист "Оскара" в девяти номинациях. Украинские фильмы в него не вошли.

Американский режиссер Квентин Тарантино раскритиковал оскароносный фильм "Джокер" 2019-го. Назвал его слишком монотонным.