Onuka получила престижную украинскую премию

Onuka получила премию APrize-2019 за лучший альбом года. Фото: afisha.bigmir.net

Onuka получила украинскую премию APrize-2019 за лучший альбом года Mоzaиka.

Победителя определяло специальное жюри во главе с композитором и музыкантом Мирослав Скорик. Всего из 243 альбомов, вышедших в 2018 году, отобрали 47. Из них, по результатам онлайн-голосования слушателей, в шорт-лист вошли 10 претендентов на победу, передает aprize.com.ua.

Церемония награждения прошла на концертной площадке МК Music Space. Специальные призы APrize также получили Курс Валuт за альбом с ярко выраженной социальной лирикой и Юрий Середин за лучший джазовый альбом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Агонь" представила новый альбом

APrize - ежегодная музыкальная награда радио "Аристократы" за лучший альбом года. В этом году премия вручалась в третий раз, предварительным победителями стали "ДахаБраха" и MARU.

Группа "Танок на майдане Конго" представила клип на песню "Мой демон". Композиция входит в альбом под названием "7", вышедший в ноябре прошлого года. Премьера клипа состоялась на официальном YouTube-канале коллектива. Центральную роль сыграл украинский и российский актер Анатолий Пашинин.