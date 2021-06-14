"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук

15 июня 80 лет назад родился актер, режиссер и сценарист Иван Миколайчук. Его называли "душой украинского кино" и гением современности. Он снимался в таких лентах, как "Тени забытых предков", "Белая птица с черной отметиной", "Вавилон XX", "Пропавшая грамота" и "Захар Беркут". В общем, в доработке актера - 34 роли в кино, девять сценариев и две режиссерские работы.

Миколайчук родом из села Чертории Вижницкого района Черновицкой области. Он родился за несколько дней до начала войны. Был одним из 13 детей Василия Миколайчука. Актерством Иван увлекся еще в детстве. В селе была своя театральная труппа, которая почти ежемесячно ставила спектакли. Как-то едва не сорвалась постановка пьесы "Несчастная" за Михаила Старицкого: парни отказывались играть отца Софии - старого Ивана. Тогда выручил 12-летний Иван Миколайчук. Его помазали сажей, подмостили на плечи горб из соломы и выпустили на сцену. После этого он стал полноправным членом труппы и в течение трех лет сыграл в 36 премьерах.

Миколайчук не сомневался с выбором профессии. Когда он пас овец, услышал грузинскую песню "Сулико" с колхозного репродуктора. Композиция поразила подростка настолько, что он тайком от отца убежал в Черновцы, чтобы "учиться на артиста".

Будущий актер убедился, что такого учебного заведения в областном центре нет. Поэтому попал в музучилище. Там его принимают в класс трубы. Впоследствии работал в студии при Черновицком музыкально-драматическом театре. Он играл на многих музыкальных инструментах: флейте, рояле, цимбалах, скрипке, баяне, трубе и арфе.

Автор: razom.media Иван Миколайчук с женой Марией

29 августа 1962 года женился на актрисе того же театра - Марии. Она подарила Ивану книги, которые стали судьбоносными, еще до женитьбы: "Кобзаря" и повесть Коцюбинского.

"У нас прекрасные отношения были. У нас была очень бурная молодость. Я не чувствую того, что его нет. Конечно, физически его нет, но морально он всегда возле меня. Он так любил свою семью, не знаю, кто еще так может, но правду он любил больше всего", - описывала она мужа.

1963 года Миколайчук поступил в Киевский институт имени Карпенко-Карого в мастерскую к Виктору Ивченко. Сниматься начал со второго курса в двух фильмах: "Сон" в роли Тараса Шевченко и "Тени забытых предков" в роли Ивана Палийчука. Режиссер Сергей Параджанов затвердил его на роль Палийчука за день до начала съемок.

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"Я не ожидал ничего особенного, поэтому поручил Юрию Ильенко (оператору фильма. - Gazeta.ua) провести съемки (кинопробы. - Gazeta.ua) и ушел из павильона. Через несколько минут меня догнал возбужденный Юрий: "Сергей Иосифович, вернитесь. Это что-то невероятное. Что-то нечеловеческое. Что-то за пределами понимания и восприятия". Испугавшись, что я ушел, Иван побелел, ему показалось, что он мне не понравился (так признавался актер спустя), и в нем будто что-то прорвалось. Он очаровал нас. Юный, очень взволнован, он светился удивительным светом. такая чистота, такая страстность, такая эмоциональность выплескивались из него, что мы были потрясены, забыли обо всем, даже о том, что уже утвержден другой актер", - вспоминал Параджанов.

"Я не знаю более национального народного гения. До него это был Довженко"

По количеству наград фильм "Тени забытых предков" вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Лента завоевала 39 международных наград, 28 призов в 21 стране на кинофестивалях, из которых 24 - Гран При.

"Я не знаю более национального народного гения. До него это был Довженко", - отмечал Параджанов в одном из интервью.

Когда получил известность, Миколайчук оставался душой компаний. В его однокомнатной квартире собиралась украинская интеллигенция: Параджанов, актер Леонид Быков, поэт Иван Драч и другие. Некоторые актеры гостили в Миколайчуков по несколько месяцев, когда те были на гастролях. Среди них - Иван Гаврилюк, Савченки, Брондуковы. Гаврилюк вспоминал, как однажды Миколайчук за последние деньги полетел в Черновцы, купил столитровую бочку пива и привез в Чертории, чтобы угостить односельчан.

"У меня есть большая мечта: заработать много денег и накрыть столы от моей Чертории до Черновцов. Постелить белые ткани скатерти, а на них - все, чего только пожелаешь. И чтобы кто хотел, тот подходил, и сколько хотел, столько пил и ел", - делился актер с Гаврилюком.

Автор: кадр из фильма "Тени забытых предков" По количеству наград фильм "Тени забытых предков" вошел в Книгу рекордов Гиннеса

После "Теней забытых предков" на экран выходят "Аннушка", "Ошибка Оноре де Бальзака", "Каменный крест", "Захар Беркут". Миколайчук выполнял каждую роль сам, никому не позволял себя дублировать.

В начале 1970-х фильмы с участием актера негласно попадают под статью "слишком националистические". Еще в 1965-м после акции протеста, которую организовала киевская интеллигенция на премьере "Тени забытых предков", лента объявляется "неблагонадежной" и снимается с проката. За авторами и актерами установили наблюдение.

Впоследствии Миколайчука заставили отказаться от роли Ореста в фильме "Белая птица с черной отметиной", которую написали специально под него. Эту роль получил Богдану Ступке. Миколайчук сыграл Петра.

Окончательно Миколайчука отстранили от съемок 1973 года. По одной версии, причиной стал его конфликт с чиновником от культуры. Актер сделал ему замечание из-за манеры поведения. С тех пор имя Миколайчука вычеркивается из списков съемочных групп. Иногда попадались эпизодические роли. 1979 года благодаря заступничеству секретаря по вопросам идеологической работы в Харьковском обкоме компартии Владимира Ивашко удалось получить разрешение на съемки "Вавилона ХХ".

Автор: кадр из фильма "Белая птица с черной отметиной" Миколайчука заставили отказаться от роли Ореста в фильме "Белая птица с черной отметиной"

Восемь лет актер ждал утверждения сценария фильма "Такая поздняя осень, такая теплая осень". Несколько раз переснимались сцены из фильма из-за того, что находили крамолу. Много предложений он отклонял сам.

"Сгорела душа", - признавался он Гаврилюку.

Умер Иван Миколайчук на 47-м году. Еще в 1930-е актеру поставили диагноз - язва желудка. Его жена вспоминала, что во время работы над фильмом "Вавилон ХХ" он часто жаловался на боль. В последний год Миколайчук сильно болел. 3 августа 1987 года его сердце остановилось.

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Посмертно стал лауреатом Шевченковской премии 1988 года. За петицией президента Украины Петра Порошенко получил почетное звание "Героя Украины" в 2016 году. Его называли лицом и душой украинского поэтического кино, аристократом духа.

Иван Миколайчук работал в кино в 1960-1980-е и был одним из самых ярких символов национального киноискусства. С его именем связан расцвет явления под названием "украинское поэтическое кино". Миколайчук был заслуженным артистом УССР, лауреатом республиканской премии имени Н. Островского. Он сыграл 34 роли в кино, написал девять сценариев и провел две режиссерские работы. Самые известные картины с участием актера: "Тени забытых предков", "Белая птица с черной отметиной", "Пропавшая грамота" и другие.