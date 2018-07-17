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вторник, 17 июля 2018 10:23

ОМКФ-2018: кинорежиссер объяснила, почему сняла собственные роды и смерть бабушки

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Автор: ТАСС
  Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть
Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть

Японская киносценаристка и режиссер Наоми Кавасе провела мастер-класс на 9-м Одесском кинофестивале.

Рассказала, как снимает свои, ни на что не похожи, картины, пишет Depo.Одеса.

"Я украшаю свою жизнь картинами о себе. Мои фильмы, как документальные, так и игровые, очень автобиографичны", - говорит Наоми Кавасе.

Представила зрителям свои ранние работы "Объятия" (1992), "Улитка" (1994), "Судзаку" (1997). Последняя работа взяла "Золотую камеру" Каннского МКФ и премию ФИПРЕССИ Роттердамского МКФ.

Автор: depo
  Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть
Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть

Японская режиссер выросла без родителей. Ее воспитывала бабушка, которую она и снимала. Таким образом, она "прикасалась" к ней, создавая для себя семью.

"Так я сохранила память о ней", - трогательно призналась Кавасэ, которая с японским хладнокровием смогла снять даже смерть бабушки.

Позже зрителям представили отрывок из картины "Рождение и материнство" (2006), где режиссер снимала собственные роды.

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Она советует начинающим режиссерам снимать семью, общаться с незнакомыми людьми, тем самым обогащая и украшая свою жизнь.

Критики отмечают, что при этом фильмы режиссера лишены привычного европейского пафоса - это предельно минималистское, "тихое кино", как и сама Кавасэ.

Автор: depo
  Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть
Одесский кинофестиваль-2018: Наоми Кавасе объяснила, почему сняла собственные роды и смерть

В Одессе стартовал 9-й ежегодный международный кинофестиваль.

Специальными гостями фестиваля в этом году стали американский актер Эрик Робертс, номинант на "Оскар" и "Золотой глобус", старший брат актрисы Джулии Робертс, сыгравший более чем в 400 ролях, а также японский режиссер и сценарист Наоми Кавасе, которая в 1997 году стала молодой обладательницей премии "Золотая камера" Каннского кинофестиваля.

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