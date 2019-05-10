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Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом

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Окрестности Нотр-Дама &quot;нафаршированы&quot; свинцом
Загрязнение свинцом обнаружили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором Фото: НТВ

В почве у собора Нотр-Дам, где в апреле произошел пожар, превышено содержание свинца.

"Результаты анализа показывают, что нет никакого риска для здоровья, связанного со свинцом, а также не был нанесен ущерб качеству воздуха, рассказывает BFM TV.

На 1 кг почвы приходится около 10-20 г металла. При этом допустимыми показателями считаются 0,3 г свинца на 1 кг почвы. Повышенное содержание металла обнаружили в местах, доступ к которым ограничен.

Загрязнение свинцом обнаружили и на верхних этажах административных зданий, расположенных рядом с собором. Не уточняется, насколько именно там превышено допустимое содержание этого металла. Власть занимается мониторингом ситуации, чтобы предупредить возможные риски для здоровья людей.

Кроме почвы, были взяты пробы воздуха недалеко от собора. Результаты показали, что содержание металла там ниже, чем 0,25 микрограмма на кубический метр.

В ночь пожара при горении крыши расплавился металл. Теперь этот свинец может иногда присутствовать в виде частиц, содержащихся в воздухе или пыли.

В домах вокруг собора власть призывает чистить помещения швабрами или влажной тканью, а не мётлами или пылесосом. Это советуют делать так, чтобы избежать скопления пыли, которая может присутствовать вокруг.

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Рекомендуют регулярно мыть руки, держать ногти короткими и не грызть их. Детские игрушки и другие предметы, которые можно положить в рот, также следует часто мыть.

Загрязнение свинцом является причиной отравления - заболевание, которое особенно вредно для детей и беременных женщин. Отравление свинцом может вызвать психические расстройства, психомоторные или анемии и расстройства пищеварения.

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