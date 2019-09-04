Одесситы собираются на митинг в поддержку Александра Ройтбурда

Александра Ройтбурда уволили с должности директора Одесского художественного музея. dumskaya.net

"Верните нам Ройтбурда!" - под таким лозунгом 7 сентября состоится митинг под стенами Одесского облсовета. 4 сентября орган освободил от должности директора Художественного музея Александра Ройтбурда. За досрочное расторжение контракта проголосовали 51 депутат. В тексте "Проекта решения" говорится о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, проведение внеплановых ремонтных работ, проведение на территории музея деятельности, мероприятий, противоречащих уставу .

Художник Алекасндр Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей с 19 марта 2018 года. Против его назначения на должность директора активно выступали депутаты "опоблоковцы"

Категорически против увольнения Ройтбурда высказалась временно исполняющая обязанности председателя ОГА Светлана Шаталова. Она обвинила инициаторов проекта решения в лоббировании личных интересов и отсутствия гражданского долга.

"При Ройтбурд коллекция музея увеличилась на 49 объектов, проведен ремонт, причем за счет меценатов. Кто еще мог такое сделать? "- говорит Шаталова.

"При нем в разы выросли поступления от продажи билетов, был создан клуб меценатов - Клуб Маразли. Чтобы вступить в него, нужно заплатить 30 000 грн, которые пойдут на развитие музея. Так вот, в этом клубе уже 50 человек. Много ли вы знаете таких примеров? "- депутат от" Европейской солидарности " Юрий Басюк.

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Во время директорства Александра Ройтбурда Одесский художественный музей зароботал на билетах за период с января по июль 2019 - 1086239 грн. Например за целый 2017 год эта сумма составила 742 тыс. Грн. Музей выиграл 7 грантов. Начал несколько меценатских программ. В музее провели полную сверку фондов специальной комиссией, которая состояла из научных сотрудников музея, главного хранителя Одесского историко-краеведческого музея и представителя управления культуры. -Приобрели 34 рамы, которые достойны картин музея. -Приобрели 51 стекло для картин (нужно, чтобы защищать работы и упрощать их созерцание). - Восстановили Серебряковский зал, в котором потолок протекала последние 10 лет. -Восстановили иконный зал . - Ввели детскую программу музея. Ее посетили 600 детей. -Провели Museum capm - летние занятия для детей в музее. 120 детей посетили 160 занятий по 2 летние месяцы. Музей получил более 25 000 гривен за участие детей в мероприятиях. - Отреставрировали 3 больших картины за деньги меценатов. -Сделали один день в месяц бесплатным. В среднем в такой день в музей приходит 1000 человек. -Пополнили коллекцию музея новыми экспонатами стоимостью в 6000000 гривен. -Провели лекции и выступления известных спикеров: Дмитрия Быкова, Марата Гельмана, Сергея Жадана, Андрея Орлова, Андрея Федорова, Бориса Херсонского, Бориса Бурды и многих других. -Купиль билетный принтер. -Провели персональные выставки Влады Ралко, Владимир Наумец, а также выставки "Спецфонд", "Terrible Kissers", "Эксгумация", "Тарасова коллекция в воображаемом музее", "Нонконформисты - музейный формат", "Моя кожа - мое дело" Марии Куликовской . . -Провели конференцию "Музей: концепция открытости", на которую приехали 89 выдающихся представителей музейного сообщества из 16 городов Украины и один спикер с Германии. Таким образом Одесский художественный музей становится базой для обучения профессионального сообщества страны. - Обеспечили музей современным техническим оборудованием: ноутбуками, колонками, микшерный пульт, проекторами, экранами, климатическим оборудованием, а также заменили советские стулья сотрудников удобной офисной креслами. - Оборудовали два зала фондохранилища оборудованием для достойного хранить экспонатов декоративно-прикладного искусства. - Открыли курсы украинского и английского языка для сотрудников музея. - Сделали страницы музея в социальных сетях интересными. -Оборудовали реставрационную мастерскую. Средства на это получили через субвенцию из областного бюджета и собрали с помощью краудфандинговои платформы "Мой город". -Разработали новый сайт музея - www.ofam.org.ua. - Стали партнерами Одесского международного кинофестиваля, Odessa Classic и литературного фестиваля "Без границ". - Открыли реставрационную мастерскую.