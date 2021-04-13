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вторник, 13 апреля 2021 18:47

Объявили звезд, которые будут вручать "Оскар"

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Объявили звезд, которые будут вручать &quot;Оскар&quot;
Брэд Питт будет среди звезд, кто будет вручать статуэтки премии "Оскар". Фото: Pinterest

Американская киноакадемия обнародовала имена актеров, которые будут вручать статуэтки премии "Оскар". Церемония состоится 25 апреля, вновь без ведущего.

Награждать победителей кинопремии будут Брэд Питт, Зендая, Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун и Харрисон Форд.

Продюсер церемонии - режиссер "Заражение" Стивен Содерберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"

Больше всего номинаций "Оскара" получила лента "Манк" Дэвида Финчера. По шесть - у "Отец", "Минар", "Земля кочевников", "Звук металла" и "Суд над Чикагской семеркой".

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