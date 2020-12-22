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среда, 23 декабря 2020 00:01

Объявили шорт-лист Шевченковской премии

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Объявили шорт-лист Шевченковской премии
Актриса Анна Жураковская в фильме "Плохие дороги" играет старшеклассницу, влюбленную в украинского военного. Ждет его на автобусной остановке в городке в серой зоне, по сюжету. Лента режиссера Натальи Ворожбит изображает пять историй о Донбассе. Фото: Kristi Films

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко объявил короткий список номинантов.

Литература

Елена Герасимьюк - книга стихов "Тюремная песня"

Оксана Луцишина - роман "Иван и Феба"

Василий Махно - роман "Вечный календарь"

Владимир Рафеенко - роман "Мондегрин" (песни о смерти и любви)

Публицистика, журналистика

Станислав Асеев - книга эссе "В изоляции"

Елена Белозерская-Воронова (Белозерская) - книга "Дневник нелегального солдата"

Вахтанг Кипиани - книга "Дело Василия Стуса"

Музыкальное искусство

Александра Андрусик, Евгений Шимальський, Екатерина Сула (Музыкальное агентство УХО) - цикл "Архитектура голоса"

Александр Козаренко (Пианист) - цикл концертов: Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко, Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оксана Забужко рассказала, о чем будет ее следующий роман

Визуальное искусство

Матвей Вайсберг (художник), Елена Живкова (Куратор) - выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко"

Борис Михайлов (художник) - видеопроекция и фотоинсталляции "Испытания смертью"

Василий Семенюк (художник) - графическое оформление книги Кобзар, цикл живописно-графических произведений Мой Шевченко

Анатолий Федирко (художник) - арт-проект "Арт фабрика им. prof. К.Малевича"

Киноискусство

Валентин Васянович, Владлен Одуденко - фильм "Атлантида"

Наталья Ворожбит - фильм "Плохие дороги"

Театральное искусство

Андрей Белоус, Нина Колесникова, Усеин Бекиров, Борис Орлов - спектакль "Шинель" по повести Николая Гоголя, Киевский национальный академический Молодой театр

Василий Вовкун, Иван Небесный, Анна Ипатьева - опера "Лис Никита" Ивана Небесного, Львовский оперный театр

Евгений Лавренчук - опера LaTraviata, Одесский национальный академический театр оперы и балета

Сергей Маслобойщиков, Наталья Рудюк, Александр Бегма - спектакль Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки Лесная песня, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко

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Назвали победителей премии Книга года BBC 2020 в трех номинациях. Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак", издательство "Білка". В детской номинации победила книга "Мед и Паштет - фантастические ветрогоны" Ульяны Чубы, издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Премию в номинации "эссеистика" получил сборник эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь", издательство "Комора".

"Чем жестче становится жизнь, тем более совестно становится придумывать, - говорит Забужко. - Ты будто оттягиваешься, позволяешь себе это как сладкое. Зато эссеистика, например сборник "Планета Полынь" - это черный хлеб, который сегодня является насущным для того, чтобы мы сохранились как культурная нация, которая рефлексирует над своими кризисами".

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