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пятница, 20 ноября 2020 01:34

Объявили победителя престижной Букеровской премии

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Объявили победителя престижной Букеровской премии
Дали Букеровскую премию. Фото: Год литературы

Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за свой роман "Шагги Бейн".

Этот роман является для него дебютным, сообщается в Twitter премии.

Стюарт получил премию в размере 50 000 фунтов стерлингов.

"Шагги Бейн" посвящен матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет.

Шотландский автор стал лауреатом Букеровской премии во второй раз в истории.

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Международную Букеровскую премию создали в 2005 году как дополнение к Букеровской премии. К 2015 году ее вручали раз в два года авторам, которые писали на любом языке, при наличии английского перевода их книг, однако с 2016 года она вручается ежегодно за произведение, переведенное на английский и изданное в Великобритании.

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