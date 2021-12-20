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Объявили победителей детского Евровидения-2021

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Объявили победителей детского Евровидения-2021
Финал Детского Евровидения состоялся в Париже. Фото: junioreurovision

В Париже на детском песенном конкурсе Евровидение-2021 победила Армения.

Представительница страны 14-летняя Малена с песней Qami Qami получила 224 балла, сообщает пресс-служба конкурса. Второе место заняла Польша (218 очков), на третьем — Франция (187 баллов).

Армения впервые приняла участие в детском конкурсе в 2007 году. Семь раз входила в тройку лучших. Для страны это вторая победа: в 2010 году победил Владимир Арзуманян с песней о маме.

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Представительница Украины Елена Усенко с песней "Рычаг" заняла шестое место со 125 баллами.

Ежегодно в финале детского Евровидения принимают участие представители стран в возрасте от 9 до 14 лет.

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В 2022 году песенный конкурс Евровидение состоится в итальянском Турине.

Финал 65-го песенного конкурса состоялся 22 мая в нидерландском городе Роттердам. Победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Группа получила право проведения конкурса в 2022 году в своей стране.

Украинская электрофолк-группа Go-A заняла на Евровидении пятое место с песней "Шум". Набрала 364 балла: 97 баллов дало жюри и 267 - зрители.

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Дата
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